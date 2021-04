Libri osceni alle elementari di Fiumicino, Tasciotti: “Il Comune doveva verificare”

Fiumicino – “L’episodio che è accaduto in un plesso di un istituto scolastico di Fiumicino (leggi qui) sta ancora una volta a dimostrare l’inerzia culturale di un’Amministrazione che ha creato un profondo imbarazzo nel mondo della scuola”. E’ quanto si legge in una nota diffusa da Roberto Tasciotti, ex garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Comune di Fiumicino.

“Andiamo al fatto. Quando un soggetto, in questa caso una fondazione, dona all’Amministrazione comunale dei libri da consegnare agli alunni, nel quadro delle disposizioni legislative che hanno assegnato, con la legge sull’autonomia degli Enti Locali, datata 2000, funzioni e compiti che sanciscono il ruolo del Comune quale partner delle istituzioni scolastiche, per contribuire a far acquisire ai nostri ragazzi abilità e competenze; ne consegue che il Comune ha il dovere di verificare i contenuti“, spiega Tasciotti.

“Ora mi chiedo come mai non si è visto cosa si andava a proporre alle scuole, già oberate da mille vicissitudini. La mia critica libera da ogni responsabilità il dirigente scolastico e i docenti in quanto, come ho asserito, l’ente locale ha una ruolo non solo di mero assistenzialismo, ma è un soggetto costituzionale che partecipa ai progetti educativi scolastici. Ora, al di là della retorica che i bambini sono il futuro, lo dicono tutti, questa incomprensibile inadempienza procedurale è preoccupante. Questa triste storia ha permesso che una scuola sia stata ‘sbattuta’ sui giornali, dimenticando che noi abbiamo delle istituzioni scolastiche di eccellenza e che non possono essere sporcate dall’incuria di chi dovrebbe coadiuvarle”.

