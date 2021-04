Libri “porno” alle elementari di Fiumicino, l’opposizione: “Il Comune si assuma le responsabilità”

Fiumicino – “La vicenda dei libri d’arte contemporanea con espliciti riferimenti alla sessualità distribuiti alle scuole elementari e dell’infanzia (notizia pubblicata da ilfaroonline.it leggi qui) ci lascia esterrefatti. Come è possibile che si possano esporre i minori ad immagini tanto esplicite, seppur ‘artistiche’ facendo loro una violenza così efferata senza che nessuno se ne accorga?”

Lo affermano, in una nota congiunta, i consiglieri di centrodestra e liste civiche del Comune di Fiumicino, aggiungendo: “L’amministrazione comunale che ha partecipato al progetto ‘Gianni Rodari’ aveva l’obbligo di controllare quanto stava distribuendo. Il catalogo d’arte che ritrae e interpreta esplicitamente i genitali e la sessualità sicuramente non può essere un dono ‘da leggere’ come avrebbe voluto Rodari, né adatto ai bambini di materne ed elementari. Ad oggi, grazie ad alcune mamme che hanno denunciato l’accaduto, l’attività di distribuzione è stata sospesa”.

“Pretendiamo che immediatamente l’amministrazione si assuma le responsabilità dei fatti evitando di scaricare sui docenti la sua negligenza e faccia emergere le responsabilità. Presenteremo una interrogazione urgente perché fatti di tale gravità meritano l’attenzione dell’intero consiglio comunale”, concludono i consiglieri d’opposizione.

