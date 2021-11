Velocissimo nei 50 stile: Lorenzo Zazzeri è tra i migliori della storia con 20”92

Lorenzo il Magnifico non finisce di stupire. E allora vola. Vola e va che è un piacere in vasca. Scende sotto i 21 secondi nei 50 stile agli Europei di nuoto. Il tempo strepitoso in vasca corta Zazzeri lo ha ottenuto poco fa a Kazan, nella batteria di specialità che lo dirotta alla semifinale di oggi pomeriggio, agli Europei in vasca corta. Il fiorentino e artista nuotatore, vicecampione olimpico nella 4×100 a Tokyo, ha staccato il pass per la gara della gloria in 20 secondi e 92 centesimi. Per esteso. Per sottolineare l’impresa e sigla il personal best.

E’ tra i 10 più veloci nella storia nei 50 stile libero. Sta crescendo esponenzialmente Zazzax. Come lui si denomina sul suo profilo Instagram. Dove si riconosce anche in ‘Zazzart’. L’opera d’arte intanto, mentre attende di prendere colori e pennello in mano, l’ha creata lui. E’ lui stesso. Ieri ha conquistato l’argento nella 4×50 insieme a Alessandra Miressi, Thomas Ceccon e Marco Orsi. Già capitano azzurro. Oggi Lorenzo è una stella che brilla nel cielo del nuoto mondiale e può crescere ancora. Per Parigi è presto per parlare, ma dietro l’angolo ecco i Mondiali in corta di dicembre e poi gli Europei di Roma, sotto il cielo di casa sua. Tutto può succedere.

(foto@DeepBlueMedia)

