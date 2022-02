Bronzo olimpico nello slittino: Fischnaller scrive la storia dopo Zoeggler

Finalmente la medaglia che meritava. Una carriera eccezionale e il simbolo dello slittino a ridosso del grande Armin Zoeggler. Suo allenatore (con sei medaglie consecutive alle Olimpiadi in carriera). Se quest’ultimo è stata la stella della disciplina olimpica per l’Italia e per il mondo, Dominik Fischnaller è sempre stato suo erede automatico. Atleta del Centro Sportivo Carabinieri e numerose in palmares tra cui due ori europei e tre bronzi mondiali senior, insieme a 51 podi in Coppa del Mondo, sale sul primo gradino del podio alle Olimpiadi. E’ bronzo storico per Dominik, ma come fosse oro per lui: “Ha tanto valore la medaglia, in Corea mancava poco.. finalmente ecco qui. Sono stati giorni duri, mi manca Kevin positivo al Covid in isolamento. Devo tanto al mio coach come tutti gli allenatori. Hanno fatto un buon lavoro, sono contento. Dedico il bronzo alla mia famiglia e a me, ho passato 4 anni difficili.. mi sono alzato da terra”. Dice il terzo classificato ai microfoni di Raisport.

Ha tessuto una gara straordinaria sfrecciando in pista e battendo i centesimi degli avversari. Dell’avversario tedesco Ludwig, poi oro olimpico. Nel 2018 in Corea era arrivato quarto con dolore, oggi si riprende la sua grande rivincita. Anche con il terzo posto. (foto@fisi.org)

