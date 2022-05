MotoGp, Gran Premio d’Italia tinto d’azzurro: vince Bagnaia

Francesco ‘Pecco’ Bagnaia trionfa nel Gp d’Italia al Mugello nella classe MotoGp. Il portacolori della Ducati si impone davanti al leader del mondiale, il francese della Yamaha Fabio Quartararo. A completare il podio l’Aprilia dello spagnolo Aleix Espargaro.

Quarto posto per il francese della Ducati Johann Zarco che si lascia alle spalle il duo del team VR46 Marco Bezzecchi e Luca Marini. A completare la top ten il sudafricano Brad Binder (Ktm) settimo davanti al giapponese Takaaki Nakagami (Honda), al portoghese Miguel Oliveira (Ktm) e allo spagnolo Marc Marquez (Honda). Nella classifica iridata Quartararo è al comando con 122 punti, 8 in più di Espargaro e 28 in più di Enea Bastianini, oggi caduto a metà gara quando era sesto. Quarto Bagnaia a 41 lunghezze dal francese della Yamaha.

“Vittoria incredibile, ringrazio tutti per il lavoro svolto. Siamo stati forti anche settimana scorsa, ma poi abbiamo avuto un po’ di sfortuna. Sono felicissimo di aver vinto a casa davanti a nostri tifosi, è una sensazione bellissima”. Queste le parole a caldo di Bagnaia dopo la vittoria. (Adnkronos)(foto@MotoGp-Facebook)

