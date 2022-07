Mondiali di atletica, salto in alto: Tamberi soffre ma alla fine è finale

Eugene – Promozione in finale con brivido per Gianmarco Tamberi, che deve attendere il terzo tentativo a 2,28 nell’alto, per sciogliersi nel sorriso, sempre meraviglioso, dei qualificati alla finale mondiale.

Il campione olimpico di Tokyo tiene fede alla promessa fatta alla vigilia ai Mondiali di atletica in corso in Oregon e nonostante le imperfette condizioni fisiche, centra l’appuntamento con la prova per le medaglie, in programma nella notte italiana tra lunedì e martedì (via alle 2:45). Un disco verde che vale un’impresa, viste le premesse, ed il livello (rivelatosi altissimo) dagli avversari. Marco Fassinotti è eliminato, ma il suo 2,25 conclusivo è risultato di valore.

Film della gara da gustare fotogramma per fotogramma. Tamberi è nel gruppo B di qualificazione, e apre senza difficoltà con un salto a 2,17. Quattro centimetri più su, a 2,21, il marchigiano è fortunato: l’asticella, sfiorata, trema ma resta ben salda sui ritti. Marco Fassinotti avanza con qualche difficoltà: due prove per valicare sia 2,17 sia 2,21 e restare in corsa.

A 2,25 arrivano i primi problemi per Tamberi: il salto buono arriva solo al terzo tentativo, con l’asticella che, toccata ancora una volta, trema a lunga senza cadere. Non basta per la qualificazione, però: la classifica parziale vede il campione olimpico oltre la soglia dei 12 classificati, in sedicesima posizione; davanti a lui, quindicesimo, anche Fassinotti, bravo a valicare l’asticella alla seconda prova. Si sale di tre centimetri, a quota 2,28, con diciotto atleti ancora in corsa. Fassinotti commette tre errori e chiude (comunque a testa alta) il suo Mondiale. Tamberi spende due salti e si presenta in pedana per il giudizio definitivo. L’attesa è lunghissima. Lo sguardo fisso sull’asticella, e nessun richiamo al pubblico, nessuna ricerca di consenso, di applausi. Gimbo è solo. Lo speaker annuncia “the last attempt for the Olympic champion”, tutti gli avversari si alzano o si girano per guardare. E l’artista dell’alto, sotto gli occhi dell’intero stadio, pennella la sua tela, volando al di là dell’asticellla.

Tamberi resta sui sacconi, spossato fisicamente ma – da quel che si intuisce – anche a livello nervoso dalla doppia prova (2,25 e 2,28) al terzo tentativo. La classifica (per quel che conta) pone l’azzurro all’undicesimo posto. I migliori? Ci sono tutti. Il coreano Woo, il qatariota Barshim (Il co-detentore del titolo olimpico con Tamberi), il canadese Lovett. Per le medaglie sarà battaglia.

Tv e Streaming – La prima giornata dei Mondiali di Eugene, venerdì 15 luglio (e nella notte italiana tra venerdì 15 e sabato 16), sarà trasmessa in tv e in streaming sui canali Rai e Sky con i seguenti orari: diretta RaiPlay 3: 17.50; diretta RaiSport: 19.30-20.00 e 20.50-23.40; diretta Rai 2: 23.50-5.05; diretta Sky Sport Arena: 18.00-5.00; diretta anche Sky Sport Uno: 18.00-21.00 e 2.00-5.00. (fidal.it)(foto@Colombo/Fidal)

