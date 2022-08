Atletica, Tamberi è quinto nell’alto a Losanna: “Sicuro che l’anno prossimo sarà eccezionale”

Losanna – Non la miglior serata per Gianmarco Tamberi a Losanna in Diamond League, alla prima gara dopo il secondo titolo europeo all’aperto conquistato a Monaco. (leggi qui)

L’anconetano delle Fiamme Oro ha superato 2,15 e 2,20 senza problemi, prima di arenarsi sulla misura di 2,24, con un quinto posto che lo qualifica per le finali di Zurigo, dove lo scorso anno si laureò vincitore del circuito, all’indomani dell’oro olimpico di Tokyo. E non vola neppure l’altro oro olimpico Mutaz Barshim, che perde dall’irriducibile ucraino Andriy Protsenko per un peccato veniale a 2,20 (2,24 la miglior misura per entrambi). “Mi dispiace non essere riuscito a regalare grandi misure – dichiara Tamberi – anche se in realtà nessuno ce l’ha fatta. Quando si raggiunge un obiettivo importante, come quello del titolo europeo – sottolinea l’azzurro – tornare è sempre complicato ma quell’oro mi dà tanta sicurezza per l’anno che verrà, dopo una stagione così dura”.

“Contava soprattutto fare abbastanza punti per la finale – sottolinea – e quando ho visto che ero sicuro di entrare ho avuto difficoltà a rimanere bene in gara. Tra pochi giorni ci sarà un momento fondamentale della mia vita, il matrimonio del 1° settembre con Chiara, ma a Zurigo voglio arrivare in un’altra condizione fisica e mentale”. (fidal.it)(foto@Colombo/Fidal)

