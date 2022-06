Roma – Delirio al Golden Gala di atletica leggera per gli azzurri campioni olimpici a Tokyo. Sulla pista dello Stadio Olimpico di Roma ecco loro ad essere festeggiati e acclamati. Pieno sugli spalti per l’edizione del 2022 in svolgimento.

Applausi e urla di entusiasmo per Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi, Antonella Palmisano e Massimo Stano. I beniamini di casa sono festeggiati dall’intero stadio. Tra di loro solo Tamberi e Stano stasera in gara. Quest’ultimo è secondo nella gara della 3 km di marcia, vinta da Francesco Fortunato.

Foto 3 di 3





(foto@Colombo/Fidal)

