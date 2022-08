Europei di Pallanuoto, il Setterosa vince di misura con la Slovacchia

Spalato – Una vittoria ampia, nitida e senza sprecare troppe energie fisiche e psicologiche. I Campionati Europei di Spalato inziano in scioltezza per il Setterosa, che nella partita d’esordio per il girone B, domina 26-1 (6-1, 8-0, 4-0, 8-0) la Slovacchia.

Match senza storia per l’Italia, avanti 14-1 a metà gara, che manda a segno dieci giocatrici di movimento (a secco solo la debuttante di Di Claudio), con cinquine di Palmieri, triplette di Avegno, Giustini, Bianconi e Marletta, doppiette di Picozzi, Bettini e Cocchiere e un gol di Tabani. La nazionale di Carlo Silipo, quarta ai Mondiali di Budapest, tornerà in acqua domenica 28 agosto, alle 20.30 contro la Spagna, che ha a sua volta travolto 32-3 la Serbia, nel match determinante per chiudere in testa il raggruppamento ed avere un quarto di finale più agevole.

Slovacchia-Italia 1-26

Slovacchia: Stehlikova , Kovacikova 1, Kurukova , Garancovska , Sedlakova , Kackova , Janov , Dubna , Kiernoszova , Petty , Dvoranova . All. Eschwig Hajits

Italia: Condorelli , Tabani 1, Cocchiere 2, Avegno 3, Giustini 3 (1 rig.) , Bettini 2, Picozzi 2, Bianconi 3, Palmieri 5, Marletta 3 (1 rig,, Di Claudio , Viacava 2, Banchelli . All. Silipo

Arbitri: Dutilh Dumas (Ned), Koryzna (Pol)

Note: parziali 1-6, 0-8, 0-4, 0-8. Uscita per limite di falli Kurukova (S) a 7’02 del quarto tempo. Superiorità numeriche: Slovacchia 0/3 e Italia 3/4 + 2 rigori. In porta Sthelikova (S) e Banchelli (I). Dvoranova (S) e Condorelli (I) subentrano a Sthelikova e Banchelli ad inizio terzo tempo. In tribuna Cergol e Viacava. Slovacchia con 11 giocatrici a referto.

La partita. Le prime sette sono Banchelli, Giustini, Picozzi, Bianconi, Tabani, Palmieri e Bettini. L’Italia passa al primo affondo con Palmieri che, dopo aver ricevuto palla da Tabani, prende posizione su Petty, e sigla l’1-0; successivamente rapido botta e risposta tra Kovacikova (perimetro) e Giustini (rigore) per il 2-1. Poi scappa il Setterosa che, con Bianconi (lato corto), Giustini (extraplayer), Cocchiere (schiaffo al volo) e Marletta (ripartenza), si porta sul 6-1 che chiude la frazione d’apertura.

Non cambia lo spartito nel secondo periodo. Le due controfughe di Viacava, il tap-in di Picozzi, la girata di Tabani e la sassata di Bettini valgono l’11-1. Banchelli, spettatrice non pagante fino a quel momento, fa buona guardia sulla conclusione da zona quattro di Kovacikova. Nell’azione successiva Marletta in controfuga timbra il 12-1. Le azzurre continuano a macinare bel gioco e reti: Bettini da zona due e Avegno dal lato corto siglano il 14-1 a metà gara.

Cambiano i portieri a inzio terzo tempo: Stehlikova e Banchelli lasciano spazio a Dvoranova e Condorelli . Prosegue il monologo del Setterosa. Palmieri con due conclusioni al volo, una più bella dell’altra, firma il 16-1; Giustini (lato corto), Bianconi (veronica) portano il punteggio sul 18-1 dopo tre quarti di match.

Continua a grandinare nella porta slovacca anche nella quarta frazione. Palmieri (sciarpata), Bianconi (perimetro), Marletta (rigore), ancora Palmeri (girata al volo) portano lo score sul 22-1 per le azzurre. Condorelli risponde presente alla sassata di Dubna. Il 26-1 conclusivo è griffato da Picozzi (diagonale), Cocchiere (posizione cinque) e Avegno (doppio contropiede).

Le parole del commissario tecnico Carlo Silipo. “Una partita semplice, come dice anche il risultato. Però con le regole LEN è importante avere una differenza reti ampia nel girone. E’ stato un buon allenamento: siamo entrati subito bene in partita e le ragazze hanno rotto il ghiaccio nel migliore dei modi. Dobbiamo prepararci al meglio adesso alla partita di domenica contro la Spagna che, in caso di successo, potrebbe aprirci le porte ad un buon quarto di finale”.

Le parole del capitano Valeria Palmieri, calottina numero 9. “Un bel debutto e adesso testa al match di domani. Giochiamo in un impianto bellissimo, grande e nel quale ci sentiamo piccole. Ci siamo allenate tanto in questo periodo, per arrivare agli Europei al top della condizione e per ben figurare. C’è molto entusiasmo nella squadra”. (federnuoto.it)(foto@Masini-DeepBlueMedia)

