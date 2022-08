Europei di Pallanuoto, il Setterosa al debutto con la Slovenia

Spalato – Si riparte. Due mesi dopo i Mondiali di Budapest, chiusi con un brillante e forse inaspettato quarto posto, torna in acqua il Setterosa che da oggi fino 9 settembre sarà impegnato agli Europei di Spalato in Croazia.

Si parte con la Slovacchia in diretta su Rai Sport HD canale 58 (alle 20.30 diretta anche per Ungheria-Grecia). Domenica alle 20.30 subito il big match contro la Spagna. Gli obiettivi della nazionale di Carlo Silipo sono di disputare un altro gran bel torneo e soprattutto proseguire nel percorso di crescita che dovrà portarla alla qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Le parole del commissario tecnico Carlo Silipo. “Il gruppo sta lavorando bene, con entusiasmo e convinzione dopo aver ricaricato le pile. Rispetto ai Mondiali non ci sono le veterane Queirolo, Teani ed Emmolo che sono state sostituite dalle giovani Di Claudio, Cergol, Bettini, Condorelli e Cocchiere. A Spalato ho anche la fortuna di poter aver a disposizione una rosa allargata a quindici giocatrici. La curiosità sarà anche quella di vedere proprio le giovani dinanzi a un palcoscenico del genere. Sono convinto che ci siano tutti i presupposti per disputare un ottimo torneo; debuttiamo contro la Slovacchia, un avversario sulla carta agevole ma guai a prenderlo sottogamba”.

Il Setterosa per Spalato. Lucrezia Cergol (Pallanuoto Trieste), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/CSS Verona), Caterina Banchelli (RN Florentia), Chiara Tabani, Silvia Avegno, Giuditta Galardi, Sofia Giustini, Domitilla Picozzi, Agnese Cocchiere e Luna Di Claudio (SIS Roma), Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Giulia Viacava, Aurora Condorelli e Dafne Bettini (Ekipe Orizzonte). Nello staff, oltre al commissario tecnico Carlo Silipo, gli assistenti tecnici Cosimo Di Cecca ed Elena Gigli, il preparatore atletico Valerio Viero, la fisioterapista Federica Ancidei, il medico Beatrice Berti, la team manager Barbara Bufardeci e il videoanalista Marco Russo.

Formula. Prima fase (27 agosto-3 settembre) con dodici squadre divise in due gironi da sei. Le prime quattro classificate di ciascun raggruppamento accedono ai quarti di finale (5 settembre); le quinte e le seste si giocheranno le posizioni dalla nona alla dodicesima. Semfinali il 7 settembre e finali due giorni dopo.

Torneo femminile

Girone A: Germania, Croazia, Ungheria, Grecia, Olanda, Romania

Girone B: Serbia, Francia, Slovacchia, Italia, Israele, Spagna

1^ giornata – sabato 27 agosto

Girone A

10.00 Germania-Romania

17.30 Croazia-Olanda

20.30 Ungheria-Grecia

Girone B

11.30 Serbia-Spagna

13.00 Slovacchia-Italia

19.00 Francia-Israele

2^ giornata – domenica 28 agosto

Girone A

13.00 Romania-Grecia

17.30 Germania-Croazia

19.00 Olanda-Ungheria

Girone B

10.00 Serbia-Francia

11.30 Israele-Slovacchia

20.30 Spagna-Italia

3^ giornata – martedì 30 agosto

Girone A

11.30 Ungheria-Germania

16.00 Croazia-Romania

20.30 Grecia-Olanda

Girone B

10.00 Slovacchia-Serbia

13.00 Francia-Spagna

19.00 Italia-Israele

4^ giornata – giovedì 1 settembre

Girone A

10.00 Germania-Grecia

13.00 Romania-Olanda

17.30 Croazia-Ungheria

Girone B

11.30 Serbia-Italia

19.00 Spagna-Israele

20.30 Francia-Slovacchia

5^ giornata – sabato 3 settembre

Girone A

10.00 Ungheria-Romania

17.30 Grecia-Croazia

20.30 Germania-Olanda

Girone B

11.30 Slovacchia-Spagna

13.00 Serbia-Israele

19.00 Italia-Francia

