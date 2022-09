Europei di Pallanuoto, il Setterosa vince uno strepitoso bronzo

Spalato – Un Setterosa monumentale si prende la rivincita rispetto a due mesi fa nella “finalina” dei mondiali di Budapest e schianta l’Olanda tornando a distanza di sei anni sul podio europeo quando fu ancora terza a Belgrado.

Cinque reti per una commovente Roberta Bianconi, che a trentatrè anni e a distanza di dieci da quando trascinò in finale ad Eindhoven le azzurre per l’ultimo trionfo continentale, prende per mano le giovani compagne portandole fino in paradiso. Con lei l’altra protagonista è invece la più giovane, Sofia Giustini classe 2003, autrice di un torneo da protagonista e di una quaterna d’autore risultando il terminale di un gruppo nuovo nato un anno e mezzo fa e plasmato dalla sapiente guida del totem azzurro, l’olimpionico Carlo Silipo (482 presenze col Settebello) che si fa anche un bel regalo di compleanno compiendo domani 51 anni. E’ l’undicesima medaglia continentale per le azzurre che sono seconde ora ad un metallo di distanza dall’Olanda, avendo gli stessi ori (cinque).

Il match è un continuo saliscendi con le azzurre che spingono subito sull’acceleratore, lasciandosi le paure e ansie contro le elleniche, e si portano 8-5 a metà secondo quarto. Poi il recupero delle oranges trascinate dalla mancina Van Der Kraats (4) e da Sevenich sotto le plance. Il terzo quarto è quello più difficile: le nostre si disuniscono e l’Olanda vola sul +2 con le doppiette di Keuning e Sleeking. Carattere, determinazione e occhi di tigre per un finale da cardiopalma dove le avversarie sbagliano tre extraplayer e poi commettono l’ingenuità di suonare il cicalino del time out.

Bianconi si presenta dai cinque metri sul 14-13. Il penalty dell’azzurra, ripetuto dopo che la Giustini aveva sbagliato su interferenza della Van Der Kraaats, è perfetto e spiazza Laura Aarts. Le olandesi si buttano a capofitto in attacco e con la porta sguarnita, Giustini segna a porta vuota confezionando un bronzo dolce e strameritato.

(federnuoto.it)(foto A. Staccioli / deepbluemedia.eu)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.