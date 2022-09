Europei di Pallanuoto, straordinario Setterosa: Italia in semifinale

Spalato – Sesta vittoria su sei partite. Prosegue la marcia del Setterosa verso la fase finale del 35esimo Campionato Europeo a Spalato di pallanuoto. Contro le padroni di casa, allenate dall’ex iridato a Melbourne 2007 Aljosa Kunac, già tesserato per Roma, Catania e Nervi, tripletta di Marletta e dieci azzurre in rete. Stranamente male l’extraplayer (il Setterosa è primo nelle statistiche del torneo come percentuale realizzativa con ilm 67.5 %) 3/8 al tiro, e da rivedere anche l’inferiorità chiusa con una sola difesa su sei tentativi. Mercoledì 7 settembre la semifinale alle 20.30 contro la vincente di Grecia e Israele (in acqua alle 20.30).

Tabellino Croazia-Italia 8-16

Croazia: Ratkovic , Miljkovic 1, Desnica , J. Butic , Lordan , Skelin 1, Brnetic 1, Kangler , Rozic 1, I. Butic 2, Barisic , D. Butic 2, Maric . All. Kunac

Italia: Condorelli , Tabani 2, Galardi 1, Avegno 1, Giustini 2, Bettini 2, Picozzi 1, Bianconi 1 (rig.), Cocchiere 2, Marletta 3, Di Claudio , Cergol 1, Banchelli . All. Silipo

Arbitri: Debreceni (Hun), Cabanas (Esp)

Note: parziali 2-5, 2-4, 2-3, 2-4. Spettatori 200 circa. In porta Maric (C) e Banchelli (I). Nel terzo tempo Condorelli (I) in porta. Superiorità numeriche: Croazia 5/6, Italia 3/8 + 1 rigore.

(federnuoto.it)(foto@Masini-DeepBlueMedia)

