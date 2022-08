Europei di Pallanuoto, il Setterosa aspetta la Serbia per il poker di vittorie

Spalato – Tre vittorie che portano il Setterosa in cima al Girone B agli Europei femminili di pallanuoto, in corso a Spalato, in concomitanza con il torneo maschile. Le italiane battono Israele per 18 a 5 e domani 1 settembre, scenderanno in acqua con la Serbia.

Alle 11,30 le ragazze di Coach Silipo dovranno strappare un’altra importante vittoria per arrivare alla gara con la Francia, nell’ultima giornata dei preliminare. L’obiettivo sono i quarti di finale e un po’ più in là evidentemente. Intanto Silipo a margine della gara, insieme alla giocatrice Dafne Bettini, commenta il match con le israeliane.

Di seguito le dichiarazioni, come riportare su Federnuoto.it

“All’inizio non ero soddisfatto – commenta il Cittì Silipo. Forse il lavoro in palestra di questa mattina ha influito. Poi ci siamo sbloccati in attacco e mi sono divertito, soprattutto quando giochiamo su tutta la linea d’attacco. E’ questo che voglio vedere, un atteggiamento che denota la famosa crescita che stiamo studiando per arrivare al top. La maturità e la consapevolezza dei propri mezzi si denota anche vincendo bene queste partite e perciò sono soddisfatto. I prossimi turni ci serviranno per continuare a mantenere alta la tensione arrivare alla fase finale nelle migliori condizioni”.

Una tripletta d’autore per la rookie Dafne Bettini che racconta tutta l’emozione del primo evento tra i big: “Siamo contente di esser arrivate a questo punto – spiega la diciottenne prodotto di Trieste e ora in forza alle campionesse d’Italia dell’Orizzonte Catania. Dobbiamo arrivare bene al quarto di finale che ci vedrà impegnate forse con la Croazia con un palazzetto pieno. Io mi sto divertendo perchè non ero abituata a questi palcoscenici e mi sono integrata bene in un gruppo comunque solido e competitivo”.

(foto A. Masini / deepbluemedia.eu)

