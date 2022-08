Spalato – L’Italia del Settebello rompe il ghiaccio nel gruppo A ai 35esimi europei di Spalato con una comoda vittoria. Alla Spaladium Arena, doppiata la Slovacchia agli Europei di Pallanuoto, che peraltro era passata in vantaggio 1-0.

Cinquina di Di Somma (miglior giocatore della gara) e quaterna di Iocchi Gratta sempre tra i migliori in attacco. Nove giocatori in gol per gli azzurri con l’ottimo uomo in più chiuso con nove reti su dieci tentativi. Fuori Dolce e Fondelli dal tredici iniziale.

Mercoledì 31 agosto alle 17.00 il secondo match contro la Georgia che oggi ha perso 14-11 contro il Montenegro. Positivo il giudizio del commissario tecnico Sandro Campagna: “Vittoria larga, ma potevamo far meglio soprattutto in difesa e nella prima fase della partita. La Slovacchia ha buoni giocatori e ci ha messo in difficoltà soprattutto con il doppio centroboa. In attacco mi sono piaciute molte trame di gioco e, pur non giocando sciolti, aver segnato ventuno reti è un buon segnale. Ora la Georgia sarà un avversario duro, stava sotto di un gol con il Montenegro. Poi un paio di espulsioni l’hanno penalizzata nel punteggio, ma aspettiamoci una partita fisica che dovremo giocare con grandi attenzione e intensità”.

Protagonista con una cinquina Edoardo Di Somma, che mette esperienza e professionalità al servizio della squadra: “i gol segnati sono poco importanti, abbiamo iniziato non bene questa partita ma poi ci siamo sbloccati in attacco. Prendiamo le cose positive e analizzeremo gli errori perché la difesa deve esser sempre una delle nostre prerogative. Anche con la Georgia sarà difficile, hanno tanti elementi di esperienza e naturalizzati che possono far male. Ai mondiali hanno dimostrato di poter dare filo da torcere a molte squadre”.

Tabellino Italia-Slovacchia 21-9

Italia: Del Lungo, F. Di Fulvio 3, Damonte 1, Iocchi Gratta 4, Alesiani 2, Cannella G. 1, Renzuto, Marziali 3, N. Presciutti, Bruni L. 1, E. Di Somma 5 (1 rig.), Condemi 1, Nicosia. All. Campagna

Slovacchia: Hoferica, Kaid, Tisaj 2, Kovacik, Durik 1, Balogh 1, Seman, Baco, Juhasz, Molnar, Caraj 3, Balaz 2 (1 rig.), Simkovic . All. Orsula

Arbitri: Schwartz (Isr) e Balzan (Mlt).

Note: parziali 6-3, 6-2, 4-2, 5-2. Spettatori 200 circa. Superiorità numeriche: Italia 9/10 + 3 rigori (uno parato a Di Fulvio a 7.42 nel primo tempo; uno deviato sulla traversa a Condemi a 7.50 del secondo tempo), Slovacchia 4/10 + un rigore. Nel quarto tempo in porta Nicosia per l’Italia. Balogh (S) uscito per limite di falli a 5.52 del quarto tempo.

Cronaca. A sorpresa sblocca il risultato la Slovacchia. Azione manovrata e dal perimetro Balaz fulmina Del Lungo centralmente (0-1). Rapida reazione con il doppio extraman di Iocchi Gratta che buca con forza le mani di Hoferica (1-1). La Slovacchia sbaglia il primo extraplayer e sul capovolgimento Marziali conquista il rigore al centro che viene trasformato da Di Somma (2-1). Lo stesso 11 azzurro segna in diagonale il 3-1, ma ancora Balaz trasforma il rigore concesso per fallo grave di Renzuto (3-2). In un amen la doppietta di Alesiani (doppia superiorità e in controfuga) porta il Settebello sul 5-2. Lo scoppiettante primo tempo si chiude con la prime rete in extraman di Balogh (3-5), il rigore fallito e l’extraman di Di Fulvio (6-3).

Kovacik commette secondo fallo grave e Iocchi Gratta è il più lesto nel tap in della quarta superiotà su altrettanti tentativi (7-3). Il tris di Di Somma con un bel diagonale e la bomba di Cannella si inframezzano alla seconda rete in superiorità del mancino Caraj (9-4). Il cioccolatino del caimano Presciutti è solo da scartare per la prima rete di Marziali, che fa subito il bis sulla giostra di palleggi rifinita da Condemi per l’8 azzurro (11-4). Il tempo si chiude con la bella conclusione Tisaj (5-11) e il tris di Iocchi Gratta sempre in più. Condemi fallisce il secondo rigore per l’Italia, ancora deviato da Hoferica.

Si riparte con Tisaj che accorcia insaccando il bis in diagonale (6-12), Bruni si iscrive a referto con un rigore in movimento (13-6), Caraj fa il bis segnando il terzo extraman slovacco (7-13), Di Somma segna la quaterna in superiorità e cinquina in proprio (15-7), subito imitato per il bis da Di Fulvio che chiude il terzo periodo (16-7).

Marziali centra il tris con la settima superiorità sull’ottavo tentativo (17-7), seguito dal mancino Caraj in più (8-17). Iocchi Gratta segna il quarto gol, poi si sblocca l’esordiente Condemi e si iscrive a referto il mancino Damonte (21-8). Il centro del Barcelona Durik dimostra abilità nel sgusciare e marcare il nono gol slovacco e la partita si chiude così.

Il Settebello per Spalato. Jacopo Alesiani Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Francesco Condemi (CC Ortigia), Nicholas Presciutti e Francesco Di Fulvio (Esercito/Pro Recco), Luca Damonte (Ferencvarosi), Giacomo Cannella e Marco Del Lungo (Pro Recco), Lorenzo Bruni, Andrea Fondelli e Matteo Iocchi Gratta (RN Savona), Luca Marziali e Gianmarco Nicosia (Telimar). Nello staff, oltre al commissario tecnico Alessandro Campagna, l’assistente tecnico Amedeo Pomilio, il preparatore atletico Alessandro Amato, il preparatore dei portieri Goran Volarevic, la psicologa Bruna Rossi, il medico Vincenzo Ciaccio, il fisioterapista Eithan Cousin e il videoanalista Paolo Baiardini.

Regolamento e Formula. Prima fase con quattro gironi da altrettante squadre. Le prime classificate di ciascun raggruppamento si qualificano direttamente per i quarti di finale; le seconde e le terze accedono invece agli ottavi di finale; le quarte si giocheranno le posizioni dalla 13esima alla 16esima. Le eliminate agli ottavi si contenderanno i piazzamenti dal nono al dodicesimo. Semifinali l’8 settembre e finali due giorni dopo.

Torneo maschile

Prima fase

Girone A: Italia, Georgia, Slovacchia, Montenegro,

Girone B: Grecia, Malta, Francia, Croazia

Girone C: Romania, Germania, Spagna, Olanda

Girone D: Serbia, Ungheria, Israele, Slovenia

1^ giornata – lunedì 29 agosto

Girone A

Georgia-Montenegro 11-14 (3-5, 2-4, 3-4, 3-1)

Italia-Slovacchia 21-9 (6-3, 6-2, 4-2, 5-2)

Girone B

19.00 Grecia-Francia

21.00 Malta-Croazia

Girone C

Romania-Spagna 9-16 (1-4, 2-4, 4-5, 2-3)

Germania-Olanda 6-13 (1-3, 1-2, 2-4, 2-4)

Girone D

Serbia-Israele 18-3 (3-0, 8-1, 3-1, 4-1)

Ungheria-Slovenia 23-7 (4-3, 6-2, 6-0, 7-2)

2^ giornata – mercoledì 31 agosto

Girone A

14.00 Montenegro-Slovacchia

17.00 Italia-Georgia

Girone B

10.30 Grecia-Malta

20.30 Croazia-Francia

Girone C

12.00 Olanda-Spagna

15.30 Romania-Germania

Girone D

9.00 Slovenia-Israele

19.00 Serbia-Ungheria

3^ giornata – venerdì 2 settembre

Girone A

10.30 Georgia-Slovacchia

19.00 Italia-Montenegro

Girone B

15.30 Malta-Francia

20.30 Grecia-Croazia

Girone C

14.00 Germania-Spagna

17.00 Romania-Olanda

Girone D

9.00 Ungheria-Israele

12.00 Serbia-Slovenia

(federnuoto.it)

foto A. Masini / deepbluemedia.eu

