Barelli: “Piscine al coperto ancora chiuse: siamo su scherzi a parte”

Roma – “Ho scritto al ministro Speranza per denunciare che nel testo del decreto approvato in pre Consiglio dei Ministri, la data di riapertura delle piscine coperte non è nemmeno citata. Le piscine coperte sono sparite, non ci sono più!”: il presidente della Federnuoto Paolo Barelli tuona. “Il Governo (o il CTS !?!) ritiene quindi che le piscine coperte, pur rispettando rigide Linee Guida, sono le uniche strutture e attività in Italia da tenere chiuse! Sarebbero loro quindi a diffondere il virus.. Siamo su scherzi a parte! Ma lo scherzo è drammatico”, prosegue Barelli che è anche deputato di Forza Italia.

“È inaccettabile pensare – prosegue – che qualche virologo imponga questa linea al Governo. Scuole, trasporti pubblici, bar, ristoranti, stabilimenti balneari, alberghi, teatri, cinema, terme, ecc.., tutti riaprono anche al chiuso ma le piscine invece no, rimangono serrate, come se fossero loro la causa del virus”.

Secondo Barelli, “inoltre di ristori e sostegni si sono visti solo inutili briciole! Chiedo un incontro immediato chiarificatore al Ministro perché sono migliaia i gestori che da 15 mesi sono fermi e non sopportano decisioni incomprensibili che creano un danno d’immagine ed economico e provocheranno reazioni da parte degli operatori”. (Ansa)

(foto@Deepbluemedia)

