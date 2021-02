Romano Battisti: “Rappresento l’Italia con Luna Rossa, grazie Fiamme Gialle”

Aukland – Sta superando i contenti del mondo il tifo dell’Italia per Luna Rossa. La barca italiana, dopo aver vinto la Prada Cup nella notte di sabato scorso, è il Challenger che dal 6 marzo correrà con Emirates per la conquista dell’America’s Cup (leggi qui).

Dall’Italia il supporto degli italiani arriva fino ad Aukland, in Nuova Zelanda. Non solo un sussurro di cuore e di sentimento, ma anche parole, video, applausi, tramite che giungono alla ‘Nazionale del Mare’ tramite la tecnologia. Sentono il calore del loro Paese i membri dell’equipaggio italiano, che in questi giorni si stanno allenando per l’evento più importante. Tra di essi uno dei grinder che macina chilometri e sudore a bordo, per spingere Luna Rossa un po’ più in là, verso il traguardo, è entusiasta della sua avventura (leggi qui). Romano Battisti ha lasciato per un certo periodo la divisa da canottiere delle Fiamme Gialle e ha indossato giubbetto e casco di Luna Rossa, proseguendo la tradizione di alcuni suoi compagni della Guardia di Finanza.

Il vicecampione olimpico del doppio a Londra 2012 e campione mondiale ed europeo, uno degli atleti azzurri più medagliati nello sport, è protagonista allora di un’affascinante avventura in mare. Un sogno anche per lui. E si evince la sua gioia in un video da lui stesso girato che è postato dai social, anche dai compagni di squadra gialloverde: “Colgo l’occasione di questo speciale momento, per ringraziarvi del tifo che state facendo dall’Italia – dice Romano sui social – ma lo faccio soprattutto per la grande possibilità che mi è stata data dalle Fiamme Gialle, per esseri qui ad Aukland a rappresentare l’Italia con Luna Rossa. Un grazie di cuore a tutti quanti i finanzieri – e battendosi la mano sul cuore, sullo scudetto delle Fiamme Gialle conclude – e ricordatevi che il mio cuore è sempre gialloverde”.

Luna Rossa si sta preparando alla sfida con Emirates. Dal 6 marzo via al sogno.

