Vezzali: “Dal calcio riparte tutto lo sport”

Roma – Una svolta l’accesso allo Stadio Olimpico degli spettatori. E non solo per gli Europei di calcio (25%) ma anche per gli incontri dei campionati di massima categoria (1000 spettatori) (leggi qui). Un volano il calcio per la riapertura del resto dello sport. E pian piano, secondo la Road Map indicata dal Governo, gli impianti sportivi italiani torneranno alle attività (leggi qui). Con alcune limitazioni per ora, che poi andranno a sparire. Tutto dipende tuttavia dal livello dei contagi e dell’andamento della campagna di vaccinazione.

Intanto riaprire il calcio ai tifosi, seppur a poche percentuali sugli spalti, sembra essere un segnale importante e di speranza. Ne ha parlato il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali. Nella trasmissione ‘Dribbling’ di Raisport, torna sul tema del calcio da cui parte ‘un messaggio per tutto lo sport’. E consiglia a Roberto Mancini, impegnato all’Europeo di calcio con l’Italia, di fare il meglio per tutto il Paese e per dimostrare quanto vale il calcio azzurro: “Ha un significato che va oltre”.

“Per l’Europeo a Roma abbiamo lavorato di squadra. Sarà un’occasione importante per la ripartenza. Roberto Mancini? Ci siamo sentiti. Io ho fatto la mia parte, ora tocca a lui dimostrare quanto vale il nostro calcio. Avere la possibilità di disputare un Campionato Europeo, quattro partite di Campionato Europeo a Roma, ha un significato che va oltre il calcio ma rappresenta un messaggio per tutti, per tutto lo sport ma anche per tutti i settori del nostro paese. Il nostro paese ha un grandissimo bisogno di sport. Gravina mi ha detto grazie e io l’ho ringraziato a mia volta per aver lottato, per averci creduto e per aver lavorato insieme affinché questo potesse avvenire”.

