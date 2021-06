Euro 2020, 24 ore a Italia – Galles, Mancini: “Una sfida tosta, ma credo nei ragazzi”

Roma – A 24 ore dall’ultima ‘fatica’ del girone, la sfida che deciderà se l’Italia vincerà il proprio raggruppamento e di conseguenza in quale parte del tabellone andrà, il commissario tecnico Roberto Mancini e Andrea Belotti hanno incontrato la stampa nella consueta conferenza stampa di presentazione della gara di domani delle 18 contro il Galles.

“Sarà una partita tosta – ha sottolineato subito il Commissario Tecnico – contro un avversario difficile da affrontare, che ormai da anni veleggia nelle prime posizioni del ranking Fifa. Il Galles ha giocatori molto tecnici e una grande fisicità, come tutte le squadre britanniche”. E sulla possibilità di un ’biscotto’, Mancini non ha esitazioni: “Il ‘biscotto’ è quando due squadre possono ottenere un reciproco vantaggio, passando il turno, senza farsi male. Noi siamo già agli ottavi e anche se sarà una gara dura, per le caratteristiche fisiche e tecniche dell’avversario, dovremo giocare bene, cercando ovviamente di vincere”.

Dopo i due successi nelle prime due sfide di Uefa Euro 2020, con sei gol realizzati e la porta mantenuta inviolata, gli azzurri affronteranno domani la terza partita in dieci giorni: “Giocando in un periodo così ravvicinato e domani anche alle 18, con la temperatura che sarà oltre i trenta gradi, avremo bisogno di nuove energie e di alcuni cambi. Quando dico che ho a disposizione 26 titolari, è perché ci credo”.

Tra i giocatori che potrebbero partire dal primo minuto domani all’Olimpico c’è anche Andrea Belotti, il ‘Gallo’: “Per ora – è il commento dell’attaccante del Torino – non sappiamo chi partirà titolare. Dipende dalle scelte che effettuerà il Mister. Quel che è certo è che vestire la maglia azzurra per rappresentare il mio Paese, mi gratifica enormemente, ogni volta, a livello personale. Darò tutto me stesso per regalare una gioia ai tifosi italiani. Questa squadra vuole arrivare fino in fondo e per raggiungere questo obiettivo c’è bisogno dell’aiuto di tutti”. (figc.it)

