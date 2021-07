Tokyo 2020, Samele: “Indimenticabile l’argento olimpico, corona la mia carriera”

Tokyo – Un po’ deluso a margine della finale Luigi, ma molto felice poi nella premiazione a margine della finale, quando tra le mani si è svelata la medaglia d’argento.

Samele sale sul podio alle Olimpiadi di Tokyo e cinge il collo con un argento preziosissimo nella sciabola individuale maschile (leggi qui), costruito nel percorso fatto ai preliminari. Evidentemente si attendeva qualcosa in più il vicecampione olimpico. Talento, medaglie e una ricca bacheca di successi. E’ uno dei punti di riferimento della scherma azzurra.

Ma lo conferma Samele: “Sono fiero del mio percorso, mancava un pezzettino ma sono felice”. Soddisfatto e pronto a dare il meglio poi nella gara a squadre. Lo dice ai microfoni di Raisport l’atleta delle Fiamme Gialle. E’ la prima volta per lui da solo alle Olimpiadi, l’ultima volta aveva messo la medaglia al collo a Londra 2012. Un bronzo a squadre incredibile. Scuote la testa poi sul podio Luigi perché comunque la favola è stata scritta: “Mi ero preparato per un match e poi ho dovuto riadeguarmi”. Fortissimo l’avversario ungherese. Il più grande di tutti e tre volte campione olimpico di sciabola: “Perdere con uno così, è meno pesante, un onore”.

Da lui arriva la prima medaglia alle Olimpiadi per l’Italia Team, che precede di poco l’oro di Dell’Aquila nel taekwondo. Una prima giornata fortunata per gli azzurri che festeggiano due allori importanti: “La prima volta non si scorda mai”. Samele ne è convinto. Alle Olimpiadi è bellissimo mettersi al collo anche un argento atteso e agognato. Incontra i compagni di squadra in gara. Enrico Berrè e Luca Curatoli e fa loro i complimenti per una carriera eccezionale. La sua si è appena accesa della medaglia olimpica individuale.

(foto@Augusto Bizzi)

