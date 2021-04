Europei judo, Lombardo d’oro e Giuffrida d’argento: è Italia vincente

Lisbona – L’Italia ha messo il turbo e dopo la prima giornata del Campionato d’Europa a Lisbona vede molto da vicino la vetta del medagliere per nazioni. A brillare sono la medaglia d’oro di Manuel Lombardo nei 66 kg e quella d’argento di Odette Giuffrida nei 52 kg e così, dopo il primo posto (davanti al Giappone) nel medagliere ad Antalya, l’Italia si ritrova lassù anche dopo il primo giorno di campionato di competizione, c’è solo la Francia davanti, che ha anche due terzi posti.

Manuel Lombardo è tornato! Ad accompagnarlo c’è il rimbombo dell’ippon messo a segno nella finale per l’oro dei 66 kg al Campionato d’Europa a Lisbona. Un minuto e cinque secondi, tanto è bastato per chiudere la partita con Vazha Margvelashvili, georgiano numero due nella classifica mondiale. Impressionante la sicurezza ed il controllo che Manuel ha avuto in ogni istante di gara e, soprattutto, in finale in cui il georgiano non ha avuto tempo e modo per opporsi ad uno straordinario Lombardo. Che conquista il titolo di campione d’Europa senior dopo esserlo stato già da cadetto (2015) e da junior (2018).

È stata una finale brillante quella dei 52 kg con Odette Giuffrida che ha spinto sull’acceleratore del ritmo e la francese Amandine Buchard attenta a tenerle il passo, ma rimasta in agguato pronta a colpire. E lo ha fatto due volte, la prima con kata guruma ed è stato wazari, la seconda con seoi nage ed è stato ippon. Meno di due minuti, ma lo sguardo di Odette mentre si rialzava non ha tradito emozioni né disappunto ed è sembrato dicesse “brava Amandine, questa volta è andata così, ma la strada è ancora lunga…”. E dopo l’oro all’Europeo 2020 a Praga, il sapore di quest’argento a Lisbona è ugualmente dolce. (fijlkam.it)

(foto@fijlkam)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport