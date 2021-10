Elezioni nel Municipio X, è ufficiale: Picca e Falconi si sfideranno al ballottaggio

Ostia – Ora è ufficiale: come già anticipato in mattinata (leggi qui), saranno i candidati alla presidenza del Municipio X di Roma Monica Picca (centrodestra) e Mario Falconi (centrosinistra) a sfidarsi al ballottaggio del 17 e 18 ottobre prossimi.

La candidata leghista ha infatti ricevuto il 39.11% dei voti (esattamente 31.522), mentre il candidato civico delle sinistre ne ha ottenuti il 26.29% (precisamente 21.190).

Seguono il vicepresidente pentastellato uscente Alessandro Ieva (che si è fermato allo 20.89%, pari a 16.839 voti) e Andrea Bozzi, sostenuto dalla Lista civica Calenda Sindaco, che incassa il 10.22% (ovvero 8.241 voti).

Per Monica Picca, non si tratta della prima volta. Alle elezioni del novembre 2017, infatti, dopo la fine del periodo di commissariamento del Municipio, Picca raccolse il 26,68% dei voti e passò al ballottaggio con Giuliana Di Pillo (M5S), poi eletta presidente.

Mario Falconi, invece, ha esordito raddoppiando il risultato ottenuto da Athos De Luca (Pd) nell’autunno di quattro anni fa (appena il 13,61%).

“Il risultato raggiunto parla chiaro: i cittadini del X Municipio chiedono un cambio di passo nell’Amministrazione del nostro territorio”, ha commentato Falconi (leggi qui). “Siamo soddisfatti di questo grande risultato, e nei prossimi giorni proseguiremo il nostro cammino tra la gente per ascoltare le richieste e per proporre le nostre idee in libertà e democrazia”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio