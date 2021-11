Goggia: “Una stagione di interessanti carte da giocare.. alle Olimpiadi il clou”

E’ una Sofia Goggia carica che non vede l’ora di conquistare podi importanti in Coppa del Mondo e non solo. Al termine della stagione dello sci alpino si svolgeranno le Olimpiadi Invernali.

Nel 2018 la Goggia vinse l’oro nella discesa libera, in una fretta ed emozionante notte italiana di febbraio. Le gare della Coppa del Mondo sono già iniziate e Sofia ha aperto a Soelden senza essere salita sul podio, ma la stagione è lunga: “Sicuramente sarà interessante. Il calendario di Coppa del Mondo ha fatto un mix perfetto delle discipline tecnici e veloci. Si mischiano bene le carte in tavola. C’è tanto da giocarsi. L’evento clou saranno le Olimpiadi di Pechino”. Vincitrice di due Coppe del Mondo di discesa con 32 podi conquistati in carriera, con 11 ori ottenuti nel circuito internazionale della Fisg.

Una campionessa forte che non molla mai la Goggia. E la ripresa dall’infortunio al ginocchio della scorsa stagione, con l’addio al Mondiale di Cortina, e come ha affrontato le difficoltà, fanno essere l’atleta delle Fiamme Gialle forte ai suoi occhi, come a quelli dei tifosi: “Ho fatto un’ottima preparazione, iniziata già dopo l’infortunio. Alla fine della scorsa stagione ho sciato molto. Fisicamente ho fatto sempre tutto l’iter e ho proseguito il lavoro a livello tecnico”.

“Essere portabandiera mi rende orgogliosa. Sono tutta italiani per gli italiani”

L’ha premiata il destino, come ha fatto lo sport italiano. Alle prossime e imminenti Olimpiadi di Pechino l’azzurra sarà alfiere alla cerimonia di apertura: “Essere portabandiera è una nomina particolare. Sono molto orgogliosa di sventolare il Tricolore e rappresentare gli italiani”. Sarà un’avventura speciale per lei, che condividerà a distanza di 15 giorni con l’amica Michela Moioli, oro olimpico nello snowboard cross: “Con Michela apriamo e chiudiamo i Giochi con le cerimonie, ma speriamo di esserne anche protagoniste, Bergamo Uber Alles. Ci tengo a fare bene per le gare in Italia”. Conclude la Goggia, nel video diffuso sul web dalla Federazione Italiana Sport Invernali. Entrambe di Bergamo, entrambe italiane ed entrambe campionesse olimpiche. Il sogno di Sofia è vincere, più che può. E oltre.

(foto@fisi.org)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport