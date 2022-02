Pechino 2022, Goggia: “Sto sciacchiando.. faccio del tutto per disputare la discesa”

Pechino – Sofia è là e non molla. Si allena la campionessa olimpica a Pechino e lo fa con determinazione. Farà del tutto lei, insieme allo staff medico e tecnico della Fisi, per partecipare alla discesa libera del 15 febbraio, gara in cui dovrà difendere il suo oro olimpico vinto nel 2018. Aggiorna lei stessa i suoi tifosi, della sua avventura a cinque cerchi a Pechino, in cui è arrivata da pochi giorni. Su Instagram dice: “Sto sciacchiando.. non mi espongo”. Ma soffre la Goggia, per quel sogno olimpico per cui sta lottando con tutta la sua forza.

L’infortunio accorso a Cortina al ginocchio e alla gamba sinistra ha sbarrato la strada tra lei e la favola che stava vivendo: “Ho pianto tutta la mattina – ha detto a La Gazzetta dello Sport – tornare a sciare è ancora un miraggio..”. Ha testato la neve artificiale di Yanqing e la vive sin dalle prime ore del mattino. Si alza, tenta e non molla l’azzurra.

La discesa libera si avvicina.

(foto@fisi.org)

