Sofia Goggia e Marta Bassino pronte per la stagione dello sci verso le Olimpiadi

Trento – Sta per ripartire la stagione della Coppa del Mondo di sci alpino e le azzurre avranno tantissime gare a cui partecipare. Tra le atlete della Nazionale azzurra spiccano Sofia Goggia e Marta Bassino che hanno vissuto entrambe un anno 2021 particolare. Se una (atleta delle Fiamme Gialle di Predazzo) ha dovuto rinunciare ai Mondiali di Cortina e guardarli da bordo pista, con profondo dolore (leggi qui), ma con vittoria in coda della Coppa del Mondo di discesa libera (leggi qui), l’altra (simbolo dell’Esercito) non dimenticherà mai l’evento iridato in cui ha conquistato la sua prima medaglia mondiale (leggi qui). L’oro nel parallelo vinto sotto il cielo italiano e in casa, resterà per sempre nel suo cuore. Come lo farà la Coppa del Mondo di gigante ottenuta nel finale di stagione. (leggi qui)

Ma entrambe, seppur con destino sportivo differente nel 2021 in cui l’Italia trionfa nello sport in tutto il mondo, si sono presentate sul palco del Festival dello Sport di Trento, con i loro rispettivi trofei vinti. La Goggia ha mostrato fiera la Coppa di Ghiaccio vinta in cima alla classifica generale della Fis nella discesa libera appunto e la Bassino ha cullato tra le mani, ancora una volta, il Trofeo ottenuto nel gigante. Sarà un anno particolare per loro. A febbraio si svolgeranno le Olimpiadi Invernali a Pechino e Sofia vorrà replicare la conquista dell’oro in discesa, mentre Marta vorrà salire sul podio olimpico per la prima volta: “Lei è il gigante – ha detto Sofia alla Bassino, durante la loro intervista a Trento – nessuna scia come lei nella specialità”. Allora se una campionessa a cinque cerchi, seppur di differente specialità, lo dice, certamente Marta ha ottime chances di riportare in Italia una bella medaglia olimpica dalla Cina: “Penso ai Giochi, voglio andare bene gara dopo gara”. Ha aggiunto quest’ultima.

Un passo alla volta per le campionesse azzurre dello sci alpino. Si apre la Coppa del Mondo e avrà come coda finale i Giochi di Pechino. L’Italia è pronta a sognare ancora, con chi sa come vincere.

(foto@SofiaGoggia/Facebook)

