Atp Finals, vince Zverev con Hurkacz: Sinner non va in semifinale

Torino – Sembrava stesse per arrendersi a metà secondo set Zverev, invece il numero 3 al mondo si è rialzato e alla fine ha battuto uno spento Hurkacz nella quarta giornata dell’Atp Finals di Torino. Ha tentato il polacco di imporsi sul vincitore del match, ma senza lieto fine.

E allora con un punteggio di 6-2 6-4 il russo si è conquistato la semifinale di sabato con un grande Novak Djokovic. E qui si spengono le speranze degli italiani. Tutti hanno tifato per Hurkacz. Perché? Perché se quest’ultimo avesse vinto, Sinner avrebbe potuto sperare in un posto in semifinale. E invece il tennista azzurro scenderà in campo stasera alle 21 con Medvedev per vincere e farlo per la gloria. Si interrompe indirettamente l’avventura di Jannik all’Atp Finals italiane.

Ma..

Ma nonostante l’eliminazione in diretta potrebbe lo stesso entrare nella storia. Potrebbe aggiungere un altro record in carriera e probabilmente giocherà per quello. Potrebbe diventare il primo italiano a vincere due partite di fila alle Atp Finals.

