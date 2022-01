Sofia Goggia: “Va bene il recupero dall’infortunio, presto un nuovo check up”

Sofia Goggia è stata visitata dalla Commissione Medica della Federazione Italiana Sport Invernali presieduta dal Dott. Andrea Panzeri, che ha evidenziato un miglioramento delle condizioni del ginocchio sinistro della sciatrice, infortunatosi nel corso del supergigante femminile di Cortina disputato domenica 23 gennaio.

L’azzurra: “Sta procedendo bene il recupero. Continuiamo su questa direzione..”

Goggia nei prossimi giorni sarà in grado di intensificare i carichi di lavoro sia in palestra che in piscina, proseguendo contemporaneamente le terapie fisiche che hanno avuto successo in questo periodo: “Le cose stanno progredendo nel modo sperato – commenta la campionessa olimpica di discesa come riportato dal sito ufficiale della Fisi -. Non mi rimane che continuare a lavorare in questa direzione e alla fine della prossima settimana faremo un nuovo punto della situazione”.

Razzoli: “Sofia è un carrarmato, ci stupirà. Noi siamo tutti pronti per le gare..”

Intanto per l’azzurra arrivano gli auguri di pronta guarigione. I suoi compagni di Nazionale attendono il ritorno in pista. Lo fa Giuliano Razzoli pronto per le imminenti Olimpiadi. Sofia può fare sorprese eccezionali in gara, come nel suo ritorno: “E’ un carrarmato, secondo me ci stupirà”. Lo slalomista azzurro, tornato sul podio a Wengen dopo lunghi anni di ostacoli sportivi, fa parte di un grande team di sciatori. Lui stesso non vede l’ora di partecipare ai Giochi: “Va tutto bene – dice all’Adnkronos – la squadra è pronta. Speriamo di dare del nostro per le medaglie..”. Razzoli parla di una squadra competitiva e dice che ci sono molte frecce nell’arco tricolore. C’è anche Federica Brignone: “E’ al meglio, come abbiamo visto. Speriamo ci dia le soddisfazione giuste”.

Gli auguri di Mattarella e di Thoeni. Quest’ultimo: “Spero recuperi presto. L’Italia è competitiva. Incrociamo le dita”

In questa vigilia, gli auguri di un ritorno per Sofia Goggia arrivano anche Sergio Mattarella. Il Presidente della Repubblica neo e di nuovo eletto nelle scorse ore, facendo gli auguri all’intera spedizione dell’Italia Team, attende medaglie e successi soprattutto dalle sue alfiere. La Goggia appunto e anche da Michela Moioli. Parole di conforto e di augurio per l’azzurra infortunata in recupero, giungono anche dalla leggenda dello sci alpino Gustav Thoeni: “Speriamo che recuperi bene, c’è ancora un po’ di tempo. In discesa ha fatto vedere di più delle altre”. Gli altri sono competitivi al meglio. E Thoeni lo dice all’Adnkronos: “Brignone, Bassino, le ragazze nelle varie discipline vanno molto bene. Anche gli uomini, con Paris, Innerhofer, De Aliprandini. La squadra parte bene sulla carta. Medaglie? Ci vuole anche un po’ di fortuna eh.. – svicola Thoeni -, possono arrivare certamente, difficile sbilanciarsi sui risultati: sono sempre le Olimpiadi, il meglio dello sport”.

(foto@fisi.org)

