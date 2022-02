Pechino 2022, Goggia quarta nell’ultima prova di discesa: “Concentrata per la gara”

Pechino – E’ l’elvetica Joana Haelen a fissare sul cronometro il miglior tempo nell’ultima prova della discesa femminile di Yanqing. Il suo 1’33″18 fa comprendere che pista non ha perso velocità dopo l’abbondante nevicata di domenica e che “The Rock” è pronta per ospitare la gara per le medaglie. Secondo tempo per la tedesca Kita Weidle, staccata di 23 centesimi, mentre terza è la norvegese Ragnhild Mowinckel, sempre fra le migliori nei grandi appuntamenti, a 59 centesimi dalla Haelen.

Al quarto posto si è inserita Sofia Goggia, in costante crescita di rendimento con il passare dei giorni a questa Olimpiade. Il distacco della campionessa bergamasca è di 61 centesimi, importante per definire il trend positivo della campionessa olimpica, dopo il secondo e mezzo accusato nella prima prova, quando l’azzurra si trovava alle prese con lo studio del tracciato e nell’ascolto delle risposte alle sollecitazioni del proprio fisico.

Buona prova anche per Nadia Delago, sesta (pur con salto di porta), a 64 centesimi dalla leader. 18/o tempo per Nicol Delago, a 1″62, seguita da Francesca Marsaglia a 1″63. Elena Curtoni fissa il 23/o crono a 1″79, poi Federica Brignone a 2″70 e Marta Bassino a 3″56. Al termine della prova lo staff tecnico ha ufficializzato il quartetto che prenderà parte alla gara di martedì 15 febbraio (ore 4 italiane): Sofia Goggia, Nadia Delago, Nicol Delago ed Elena Curtoni.

Sofia Goggia: “Ogni discesa fa a sé, domani è il giorno della gara e sono molto concentrata. Sono consapevole di avere disputato una bella prova, stando bene sui piedi. Ho saltato tanto abbastanza ovunque, ma credo fosse anche sintomo di velocità. C’è ancora tanto da limare e tante linee da stringere. Devo sciare meglio, soprattutto le curve in appoggio sul piede destro nell’ultima parte, perché le ho completamente “ciccate”. Sarà fondamentale lavorare oggi con gli allenatori nel pomeriggio. Non ho pensato minimamente alla gara oggi, penso che si sia visto. Ero molto concentrata sul gesto da fare, piuttosto stare a sentire i vari allarmi che il mio corpo mi trasmetteva. E’ stata una bella prova è stata l’ennesima conferma che anche con due soli giri in discesa e pochi giorni di allenamento dopo un infortunio grave, posso mantenere il focus su me stessa”. (fisi.org)(foto@fisi.org)

