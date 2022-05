Atletica, Davide Re torna in pista nei 400: “Più faccio gare e più torno in forma”

Prima uscita della stagione all’aperto per Davide Re. Il primatista italiano dei 400 metri ha esordito in Svizzera, a Langenthal, con un secondo posto in 46.72 in un test-allenamento sul giro di pista.

Davanti a lui lo svizzero Lionel Spitz con 46.21. L’azzurro delle Fiamme Gialle che dallo scorso autunno si è trasferito proprio nel paese elvetico (a Zurigo) aveva corso soltanto una volta nel 2022, a Magglingen in febbraio, e poi era stato frenato da un problema muscolare prima degli Assoluti indoor. Tornerà in pista la prossima settimana sempre in Svizzera, sabato 4 giugno sulla pista di Zofingen per proiettarsi verso gli appuntamenti più importanti dell’anno, dai Mondiali di Eugene agli Europei di Monaco di Baviera, a titolo individuale e con la staffetta.

“Se prendiamo il mero dato cronometrico, non è andata bene – le parole dell’azzurro, 44.77 nel 2019 – In termini relativi, però, ci sono buoni punti di partenza per la stagione, considerato che oggi sono tre mesi esatti dall’infortunio al bicipite femorale che mi ha fatto perdere due mesi. Poi, quando ho ricominciato a correre, mi sono fatto male al polpaccio. E ho rimesso le chiodate per la prima volta due settimane fa”.

“Oggi nei primi duecento metri ero in testa – sottolinea Re – ai 250 ho iniziato a sentire la mancanza di allenamento specifico per i quattrocento e a buttarmi avanti con il busto. Di cattiveria ho retto ma negli ultimi cinquanta sono crollato. Sono ancora indietro con la preparazione ma con il mio coach Flavio Zberg ci siamo detti: qual è il miglior lavoro lattacido se non il 400 fatto in gara? Gareggiare è il modo più veloce per rientrare in forma. Questo era l’obiettivo di oggi”. (fidal.it)(foto@Colombo/Fidal)

