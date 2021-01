Simone Barlaam e Ambra Sabatini in lizza per l’Italian Sportraits Awards 2021

Roma – Il campione del mondo Simone Barlaam (Polha Varese), la giovane sprinter paralimpica Ambra Sabatini e l’equipaggio del quattro con PR3 (para rowing) – composto da Cristina Scazzosi, Alessandro Brancato, Lorenzo Bernard, Greta Elisabeth Muti e dal timoniere Lorena Fuina – sono in lizza rispettivamente nella categoria Top Uomini, Giovani Donne e Team top degli Italian Sportrait Awards 2021.

Anche quest’anno il movimento paralimpico sarà rappresentato, in questo prestigioso evento, da diversi atleti. Le tre nomination rappresentano un riconoscimento ai risultati sportivi conseguiti nell’anno 2020.

La manifestazione, giunta alla nona edizione, è organizzata dalla Confsport Italia ASDR, Associazione di Promozione Sociale e Sportiva nata nel 1991, si pone l’obiettivo di diffondere lo sport in ogni sua disciplina attraverso la promozione e l’organizzazione sul territorio nazionale e mondiale di attività sportive dilettantistiche che abbiano carattere sia amatoriale che agonistico.

Il premio viene assegnato non solo a chi si è distinto in ambito sportivo ma anche a chi, con l’impegno in ambito agonistico, ha saputo essere fonte di ispirazione per giovani e appassionare tifosi e spettatori.

Simone Barlaam è in lizza nella categoria Top Uomini. Milanese, classe 2000, è uno dei più grandi talenti del nuoto paralimpico italiano, detentore dei record del mondo nei 50 stile libero (24”00), 100 stile libero (53”56), 50 dorso (27”81), 100 dorso (1:01’22) e 50 farfalla (26”59). Nonostante la sua giovanissima età, vanta già sette medaglie d’oro iridate conquistate tra i Mondiali di Città del Messico del 2017 e di Londra del 2019. Al Trofeo Sette Colli, ad agosto 2020, ha stabilito tre record del mondo.

Sia Barlaam che la Sabatini gareggeranno anche nella categoria “Il Campione dei Ragazzi”, il cui voto sarà deciso da una giuria di giovani under 16. I finalisti saranno scelti in base a criteri di merito, fair play, emozioni e valori espressi durante questa particolare stagione sportiva.

Sarà possibile esprimere il proprio voto fino al 28 febbraio prossimo. (fonte@comitatoitalianoparalimpico)

(foto@AugustoBizzi)