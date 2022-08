Europei di Nuoto, Martinenghi è il dio dei 50 rana: “Un oro in cui mi sono superato”

Roma – La rana veloce agli Europei di nuoto a Roma ha un solo colore l’azzurro. Arriva la terza doppietta e il pubblico si lascia andare ad hola e a cori “mundial”.

Ieri pomeriggio aveva dichiarato di essere stanco e in riserva: forse bluffava. Nicolò Martinenghi lascia ancora una volta tutti senza parole, si prende un favoloso bis, e dopo il titolo nei 100, fa suo anche quello nei 50 rana con uno strepitoso record italiano; il vice campione iridato è un motoscafo e sulla scia si pone un sorprendente Simone Cerasuolo che è d’argento. Il 23enne di Varese oro dalla doppia distanza – tesserato per CC Aniene, preparato da Marco Pedoja, due volte campione mondiale e sette europeo in ambito giovanile – nuota in 26”33, togliendo sei centesimi al 26”39 siglato il 2 aprile 2021 agli Assoluti di Riccione. il 19enne di Imola reagisce alla grande dopo una subacquea non perfetta e tocca in 26”93, dopo aver in 26”85.

I due azzurri si abbracciano all’arrivo, esultano insieme appena fuori dall’acqua e salutano la folla come due gladiatori. “Questa volta mi sono superato. Ieri non pensavo di poter andare così forte. Credo di aver nuotato una delle gare più di sempre – dichiara Tete – Sono entrato in acqua con lo scopo di esaltare il pubblico che ci ha trascinato in questi giorni. L’atmosfera è incredibile”. Incredulo Cerasuolo: “La partenza è stata a dir poco disastrosa. Ho commesso tanti piccoli errori: sono stato anche fotunato. L’obiettivo era la medaglia – dichiara l’emiliano, oro agli Eurojrs a Roma 2021 – Per fortuna la stagione è finita e adesso ci sono le vacanze: sono cotto”. (federnuoto.it)(foto@DeepBlueMedia)

