Europei di Nuoto: riprogrammate le gare di fondo a Ostia

Roma – Nella sua riunione il Bureau LEN ha approvato la proposta del Comitato tecnico LEN per il nuoto in acque libere di riprogrammare le gare di nuoto in acque libere che si terranno a Ostia in occasione dei Campionati Europei delle discipline acquatiche Roma 2022. Sulla base delle previsioni meteorologiche relative alla giornata del 18 agosto, con venti forti e onde alte, il LEN TOWSC ha proposto le seguenti modifiche al programma:

18 agosto – Nessuna gara

19 agosto – 10 km maschili e femminili, in contemporanea, dalle ore 9.00.

20 agosto – 5 km maschili e femminili, in contemporanea, dalle ore 9.00.

21 agosto – 25 km maschili e femminili, in contemporanea, dalle 7.00, seguiti dalla staffetta a squadre di 6 km. (l’orario di partenza esatto è ancora da definire)

Il programma delle competizioni è soggetto a modifiche nel caso in cui le condizioni meteorologiche e del mare lo richiedano. Il comitato tecnico, insieme al comitato organizzatore locale e alle autorità competenti, determinerà se le condizioni sono sicure per lo svolgimento delle rispettive gare.

(foto@DeepBlueMedia)

