Gp di Monza, Leclerc e Sainz: “La Ferrari va veloce, tutto è possibile”

Monza – Mentre mancano poche ore alle qualifiche per la pole position al Gran Premio di Monza, che si svolgerà domani pomeriggio, le libere del week end sembrano dare sensazioni positive a Charles Leclerc e Carlos Sainz: “Sono piuttosto contento dalle prime sensazioni che ho raccolto in pista, soprattutto dopo quello che è successo a Spa la macchina è in una situazione simile. Ci aspettavamo una giornata difficile, invece siamo andati bene. Dobbiamo migliorare qualcosa, ma il feeling è buono”. Spiega Leclerc come riporta Sportmediaset.

“Mi sono sentito bene – prosegue il francese – non so quanto Red Bull si sia nascosta e aspettiamo per capire qual è la situazione. Se riusciamo a mettere tutto insieme abbiamo del buon potenziale. Il passo gara è più forte di quello della qualifica”.

“I tempi ci sono venuti facilmente, eravamo sul passo ed è stata una sorpresa positiva. Non dico che siamo i più veloci, ma per i long run ci siamo. Le penalità rimescoleranno la griglia, vedremo come sarà e cosa riusciremo a fare in gara” chiarisce Sainz.

“I tempi veloci vengono facilmente, è stata una sorpresa positiva. Non dico che siamo i più veloci, ma per i long run ci siamo – sottolinea – le penalità rimescoleranno la griglia, vedremo come sarà e cosa riusciremo a fare in gara” conclude lo spagnolo.

