Coppa Davis, Sonego padrone di casa a Torino: “Esperienza unica da vivere”

“Gli Stati Uniti saranno un bello scoglio, l’avversario più forte e pericoloso, ma anche la Colombia sarà difficile da affrontare”: Lorenzo Sonego analizza così le sfide che l’Italia deve affrontare nel fine settimana in Coppa Davis.

Sempre a Torino, che archiviate le Atp Finals torna ad ospitare un altro grande evento di tennis.

“A Torino ci sono state poche occasioni per giocare qualcosa di davvero importante… finalmente ho la possibilità di disputare uno dei migliori eventi che ci sono al mondo – dice il 26enne torinese – . E poi giochi per la squadra, giochi per la nazione: quindi è molto più sentito e penso sia una esperienza unica, che volevo assolutamente vivere”.

La Davis in casa per Sonego arriva al termine della sua stagione migliore, impreziosita dagli ottavi a Wimbledon e dalla semifinale al Foro Italico. “E’ stata un stagione fantastica soprattutto grazie a quel torneo perché mi ha dato una carica speciale per affrontare il resto dell’anno – dice in una intervista al sito internet della Federtennis -. Giocare in casa di nuovo col pubblico per me è stata una emozione fantastica”.

La stessa che tornerà a provare nel fine settimana. “Quando c’è di mezzo la tua bandiera è sempre qualcosa di speciale. Siamo una bella squadra, molto giovane, possiamo puntare in alto – conclude – Direi che sicuramente ci sarà da divertirsi”. (Ansa).

(foto@Federtennis/Facebook)

