Coppa Davis, Italia ai quarti di finale: Sonego e Sinner giganti

Torino – L’Italtennis del capitano Filippo Volandri supera di slancio la Colombia e si qualifica per i quarti di finale della Coppa Davis di tennis dove lunedì, con ogni probabilità, avrà di fronte la Croazia.

Lorenzo Sonego ha portato il primo punto, rimontando Mejia, Jannik Sinner ha strapazzato Galan, rendendo inutile il doppio Fognini-Bolelli contro Cabal-Farah.

La sfida contro i colombiani era partita bene per i colori azzurri, ma che fatica nel primo match per Sonego, che aveva battuto con facilità lo statunitense Opelka. L’azzurro è stato costretto al terzo set per vincere in rimonta contro Nicolas Mejia. Sulla carta un match abbordabile, che l’avversario del tennista azzurro ha tenuto in vita sino a metà del secondo set, dopo aver vinto al tie-break il primo.

“Ero teso, poi mi sono sciolto e sono riuscito a portare a casa la partita”, ha detto l’atleta torinese, che ha passato il testimone al compagno Jannik Sinner per la sfida contro Daniel Elahi Galán.

Partita difficile ben più del previsto per Sonego, che perde 7-5 al tie-break il primo set, iniziato con oltre tre ore di ritardo per la maratona tra Australia e Ungheria. Tanti gli errori dell’italiano, grande favorito della vigilia, che annullano i quasi 250 punti di differenza con l’avversario in classifica mondiale e lo costringono a una battaglia di oltre 2 ore e mezza. “Questa sera il mio avversario ha giocato ad un livello ben superiore alla sua classifica, può crescere davvero tanto”, è l’onore delle armi concesso a Mejia da Sonego, che ringrazia il pubblico di casa. “Mi piace giocare qui, grazie! Siete stati grandissimi – dice ai tifosi sugli spalti del Pala Alpitour a fine gara – Ora bisogna essere ancora più carichi”. Il punto decisivo per la squadra di capitan Volandri è arrivato da Sinner che ha superato nettamente Galán in due set, con il punteggio di 7-5, 6-0. Gli azzurri si sono così aggiudicati il Girone E, qualificandosi così per i quarti di finale del torneo.

Lunedì, con ogni probabilità, la sfida alla Croazia. Il doppio Fognini-Bolelli contro Cabal-Farah vale solo per le statistiche. (Ansa)

(foto@Federtennis/Facebook)

