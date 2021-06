Karate, Laura Pasqua manca il sogno olimpico: a Parigi niente pass

Parigi – Alla seconda giornata del Torneo di Qualificazione Olimpica di Parigi ha gareggiato Laura Pasqua, nella sua categoria dei -61 kg, ma non è riuscita purtroppo ad accedere alle fasi finali. Laura ha perso per un soffio (2-3) contro la kazaka Sabina Zakharova al primo turno e non ha avuto la possibilità di essere ripescata.

Laura, classe 1986, vanta un bronzo mondiale e due argenti continentali oltre a dieci titoli nazionali, nativa di Siracusa, era alla sua ultima possibilità di guadagnare la carta olimpica sul campo. Un vero peccato per un’atleta che avrebbe meritato questa partecipazione, la prima per tutto il mondo del karate.

Domani sarà il turno di Silvia Semeraro (+61 kg) e Michele Martina (+84 kg) per le ultime chance sul campo di aggiungere componenti alla squadra olimpica, già composta da Luigi Busà, Angelo Crescenzo, Viviana Bottaro e Mattia Busato.

Le finali di oggi, kata maschile, kumite maschile -75 kg e kumite femminile -61 kg, saranno in onda, in differita, alle 22:00 su Sky Sport Arena. Le finali di domani saranno invece live su Sky Sport Collection alle 17:00. Inoltre, è possibile seguire la diretta streaming di tutta la giornata sul Canale YouTube della WKF. (fonte/foto@fijlkam)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport