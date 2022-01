Nessuna grave frattura alla caviglia per De Aliprandini: “Riabilitazione immediata”

Un volo nel gigante mentre era a pochi centesimi dal primo posto in Coppa del Mondo. Luca De Aliprandini, vicecampione mondiale di specialità a Cortina, ha inforcato nell’ultima porta dello slalom ad Adelboden cadendo fragorosamente fuori pista.

L’azzurro è stato subito trasportato all’ospedale per i controlli medici e non avevano riscontrato gravità, ma l’atleta delle Fiamme Gialle, in corsa verso le Olimpiadi di Pechino, era uscito dalla clinica zoppicando. Questa mattina è stato visitato a Milano, accompagnato dallo staff medico della Federazione Italiana Sport Invernali. E lui ne parla sulla sua pagina ufficiale Facebook: “La risonanza magnetica ha mostrato alcuni danni ai legamenti e lividi alle ossa nella caviglia sinistra, ma fortunatamente nessuna frattura, questo significa alcune settimane di riabilitazione”.

Luce e ombre sul cammino di Luca verso il sogno dei Giochi, che non sembrano totalmente lontani. Come per Sofia Goggia nello scorso inverno (che aveva avuto una frattura al ginocchio)(leggi qui), si apre un momento di sfida per De Aliprandini. Tra lui e le Olimpiadi, c’è il recupero.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport