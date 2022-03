La Ferrari vola in Bahrain, Leclerc: “Possiamo giocarcela.. serve un altro step”

Se la Mercedes trova grandi problemi di messa a punto per il prossimo Gran Premio del Bahrain di Formula Uno, come dichiara Lewis Hamilton tra le prove fatte in pista: “Niente bluff, abbiamo difficoltà”, la Ferrari sembra andare velocissima. E lo dice anche il campione mondiale Max Verstappen: “La Rossa è molto vicina”.

Possono tornare a sognare gli italiani? La monoposto di Maranello è in crescita. Sia Leclerc che Sainz hanno fatto volare la Ferrari in pista negli scorsi giorni e i presupposti per crescere ancora, sembrano essere reali: “C’è ancora margine – dice il francese come riporta SkySport – con un altro step possiamo giocarcela”. Manca poco allora per tornare a regnare al Mondiale di Formula Uno? Sainz ammette: “Non ho avuto un buon feeling, eppure ho chiuso terzo. Devo raggiungere ancora mezzo secondo”.

In Formula Uno il tempo è fondamentale. I secondi conquistati possono cambiare il destino dei piloti e delle case automobilistiche. Libere eccezionali allora per la Ferrari. Oggi pomeriggio alle 16 le qualifiche.

