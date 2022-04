Gran Premio di Imola, Leclerc: “Mi spiace per la pole.. sono deluso”

Imola – Max Verstappen rovina la festa alla Ferrari che oggi è stata impegnata nelle libere. Domani ci sarà la Sprint e Charles Leclerc partirà dietro al campione del mondo in pole, di un soffio. Primo quest’ultimo dopo un pomeriggio rocambolesco di pioggia, testacoda e uscite di pista. Il francese è felice del pieno sugli spalti dei tifosi italiani, ma triste per il risultato: “E’ molto bello vedere il rosso in tribuna, ma sono deluso”. Dice il pilota di Maranello come riporta l’Ansa.

“Sarebbe stata bella la pole oggi, ma sono secondo e il weekend è ancora lungo”, aggiunge il monegasco.

(foto@ScuderiaFerrariTwitter)

