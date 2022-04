Verso Imola, Charles Leclerc: “Sarà un Gran Premio incredibile!”

Un Mondiale di Formula Uno eccezionale quello che è in corso per la Ferrari. Charles Leclerc mette in bacheca due Gran Premi e punta alle prossime vittorie.

Nel calendario del circuito iridato ci sono anche due tappe italiane e accolte negli scorsi mesi con entusiasmo dagli organizzatori. Troveranno una monoposto agguerrita e di successo i Gran Premi di Imola e Monza. Apriranno nella normalità evidentemente di un pubblico che non vede l’ora di esultare con il suo beniamino francese. Il primo a svolgersi sarà quello di Imola e già c’è il sold out di prenotazioni sugli spalti. E presto anche. E’ in calendario dal 22 al 24 aprile. Si attende il bagno di folla e si aspetta una giornata memorabile per la Ferrari prima attuale nel ranking mondiale.

Leclers stesso, come riportato da RaceFans, dichiara: “Sono fiducioso che la squadra possa fare un grande lavoro di sviluppo quest'anno. Trentaquattro punti sono sempre un buon margine, ma non voglio concentrarmi troppo sul campionato per ora". E proprio in riferimento agli appuntamenti italiani dice: "Imola e Monza saranno Gran Premi incredibili, ma abbiamo bisogno di approcciare i weekend di gara esattamente come abbiamo fatto con questi primi tre fine settimana”. “

Penso - conclude il ferrarista - che sia estremamente importante non mettere su noi stessi una pressione extra e non cercare di strafare. Stiamo lavorando molto bene dall'inizio della stagione e dobbiamo solo continuare a fare il nostro lavoro". Dal 19 al 21 settembre è in programma il Gran Premio di Monza.

(foto@ScuderiaFerrari-Twitter)

