Formula Uno: la Ferrari perde la pole in Arabia Saudita, ma è seconda in partenza

Poteva realizzare un grande bis la Ferrari in Arabia Saudita. La Formula Uno resta in Medio Oriente, dopo il Gran Premio del Bahrain, ma promette scintille ancora per la Rossa. Anche se Charles Leclerc perde la pole position a favore di un grande Perez sulla Red Bull, i ragazzi del Cavallino sono attaccati alla vetta.

Infatti il francese è secondo e in prima fila, mentre Carlos Sainz è terzo. Si affianca quest’ultimo a Max Verstappen. Incredibile la non qualifica di Lewis Hamilton, che prosegue la striscia negativa di prove in pista. Questa sera il secondo Gran Premio della stagione e la Ferrari è prima in classifica. I tifosi seguiranno in massa per vedere la Rossa ancora in cima.

(foto@ScuderiaFerrari-Twitter)

