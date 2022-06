Parigi – E’ un momento d’oro per la Regina dell’atletica paralimpica. Martina Caironi, non solo si riprende il record del mondo nei 100 metri T63 con il tempo di 14”02 e sfiora un miglioramento di soli tre centesimi al Meeting di Parigi, ma nella giornata di oggi e sempre nella stessa competizione francese, conquista di nuovo il primato del mondo nel lungo paralimpico.

Foto 2 di 2



Fa 5,46 al World Athletics Grand Prix di Parigi l’azzurra. 27 centimetri in più di talento e di cuore che Martina aveva ottenuto all’aperto a Nembro con la misura di 5,19. La Caironi detiene anche il primato indoor di 5,23 saltato agli Assoluti Italiani di Ancona, della scorsa primavera.

(foto@Mantovani-Fispes/Bertolini-Fispes)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

i lfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.