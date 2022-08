Biathlon Estivo, ai Mondiali Lisa Vittozzi è oro nella 6 km dello sprint

Dopo la medaglia d’argento nella supersprint, Lisa Vittozzi si migliora e sale sul gradino più alto del podio nella sprint sui 6 km dei Mondiali estivi femminile di biathlon in corso di svolgimento a Ruhpolding, in Germania.

La portacolori del Gruppo Sportivo Carabinieri ha commesso appena un errore nella serie a terra, poi è stata perfetta sugli skiroll e nel secondo poligono in una giornata condizionata dalla pioggia, terminando il percorso con il tempo di 16’21″4, con il quale ha preceduto la ceca Marketa Davidova (senza errori) di 2″4, il bronzo è andato alla svizzera Lena Haecki Gross (anche lei senza errori) a 23″9, a pari merito con la slovacca slovacca Paulina Falkova Batovska, anche lei senza errori. Settima posizione invece per Dorothea Wierer 43″4: la finanziera altoatesina ha commesso un errore per serie, davanti a lei si sono piazzate Elvira Oeberg e Denise Herrmann.

La gara maschile ha premiato lo svedese Sebastian Samuelsson in 18’38″1 con un errore, alle sue spalle il connazionale Peppe Femling a 8″3 (un errore) e lo svizzero Niklas Hartweg a 27″2 (un errore). Ventottesima posizione per Tommaso Giacomel che, dopo un promettente primo giro concluso con uno zero al poligono, ne ha commessi ben quattro nella seconda serie, per un ritardo conclusivo di 1’30″4. Didier Bionaz è finito invece trentottesimo a 1’57″5 con due errori.

(fisi.org)(foto@fisi.org)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.