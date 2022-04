Delusione Ferrari a Imola: il Gran Premio va a Verstappen

Niente festa tricolore a Imola. Max Verstappen su Red Bull si aggiudica oggi il Gp dell’Emilia-Romagna -dopo aver vinto ieri la sprint race-, davanti al compagno di squadra Perez e Norris su McLaren.

Giornata nera per le Rosse: Charles Leclerc, dopo un testacoda verso la fine della gara, chiude sesto anche se mantiene la testa della classifica generale. Carlos Sainz, dopo due giorni sfortunati in prova, conferma la sfortuna uscendo di pista subito dopo la partenza. (Adnkronos)

(foto@ScuderiaFerrariTwitter)

