GP di Spagna, Leclerc sigla la pole position: “La vittoria dipende dalle gomme”

Barcellona – Parte bene il Gran Premio di Spagna per la Ferrari e a Barcellona la Rossa trova la rivincita cercata sin da Imola. Riesce Charles Leclerc a regalare una grande gioia con una sessione di qualifica straordinaria, da vero padrone della pista.

Sotto il sole di Spagna e a 24 ore dall’appuntamento di domani che porta punti preziosi per il Mondiale di Formula Uno in corso, il francese sigla la pole position numero 4 della stagione. Ferma il cronometro a 1’18″750 nelle terze qualifiche. Seguono poi la Red Bull di Max Verstappen e l’altra Ferrari di Carlos Sainz.

Leclerc dice: “La sessione è stata molto difficile, nella Q3 ho commesso un errore nel primo tentativo. Ovviamente poi ho avuto un solo giro, ma è andato piuttosto bene – commenta Leclerc ai microfoni di Sky Sport – ho avuto qualche spavento nel giro – prosegue – ma sono riuscito a fare tutto alla perfezione. Sono molto contento della pole, la macchina è stata fantastica. Sono veramente contento”.

L’attesa sale. Il sogno più grande e l’obiettivo concreto è quello di vincere il Gran Premio. Lui dichiara: “Sono in una posizione forte in partenza. Ma nelle ultime due gare abbiamo faticato con le gomme rispetto alla Red Bull. Max è poi subito alle mie spalle. Se non gestiremo bene le gomme perderemo la vittoria. Dobbiamo capire bene la situazione cercando di fare bene domani. Speriamo di poter fare doppietta io e Carlos, sarebbe meraviglioso per il team. Sicuramente daremo tutto per questo”.

