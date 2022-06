Berrettini torna in campo a Stoccarda: “Non semplice, ma si ricomincia”

Matteo Berrettini torna in campo e lo fa all’Atp di Stoccarda. Il tennista romano, tra i primi dieci al mondo, riparte con il tennis e lo farà dagli ottavi di finale del torneo già in svolgimento.

Matteo si era bruscamente fermato a causa del fastidio alla mano destra, poi operata. Era stato costretto alla rinuncia degli Internazionali di Roma e anche del Roland Garros. Dopo aver ammirato i suoi colleghi da lontano, Berrettini scenderà in campo per puntare a nuovi traguardi: “Arrivo in una condizione diversa rispetto a quella di tre anni fa – ha dichiarato il romano a La Gazzetta dello Sport – quando vinsi il torneo”. “Sto bene e ho tanta voglia di tornare a giocare – ha sottolineato – so che non sarà semplice perché sono stato fermo parecchio e ho subìto un infortunio complicato da risolvere e sulla mano dominante”.

Poi conclude: “Non sarà facile, ma da qualche parte bisogna ricominciare”.

(foto@Federtennis-Facebook)

