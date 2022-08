Europei di Nuoto, Santoro-Pellacani da podio: è bronzo nel sincro misto

La quinta medaglia dell’Italtuffi agli Europei di Roma, in svolgimento al Foro Italico, è arrivata questo pomeriggio dal sincro misto dei tre metri. Mentre sono ancora in corso le altre gare dalla piattaforma dei 10 metri, si festeggia uno splendido bronzo. I protagonisti sono loro: Matteo Santoro e Chiara Pellacani.

I due azzurri, che hanno in comune un oro vinto a Glasgow nel 2021 (leggi qui), hanno replicato il successo sul podio, anche se di due gradini più giù. Ma la gioia per l’Italia per cambia. E’ grande la competizione che gli azzurri stanno svolgendo in queste ore. Chiara e Matteo insieme ancora e allora. Si prendono la medaglia del terzo posto i vicecampioni mondiali di Budapest (leggi qui) e strappano applausi ed entusiasmo dal pubblico accorso allo Stadio del Nuoto, nonostante il caldissimo sole estivo.

(foto@DeepBlueMedia)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.