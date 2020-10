Il mondo dello sport fa gli auguri ad Alex Zanardi: “Buon compleanno campione, siamo con te”

E’ un giorno speciale oggi per il mondo paralimpico. Il simbolo della rinascita e della lotta costante, tra il bene e il male, sta combattendo per sopravvivere e lo fa anche nel giorno del suo compleanno. Zanardi è ancora ricoverato a Milano, presso l’Unità Operativa Neurochirurgica del San Raffaele. Costantemente monitorato dai medici e aiutato dai fisioterapisti che dedicano al pluricampione paralimpico tre ore quotidiane per riportarlo al movimento e alla vita.

E lui? Lui mostra il suo consueto coraggio anche da un letto di ospedale. Lo ha fatto sempre dal giugno scorso, quando ebbe un grave incidente a Siena durante la manifestazione Obiettivo Tricolore. Alex dimostra la sua mentalità vincente, quella degli eroi che non perdono mai. Per la vita si fa tutto questo, costantemente. Come lui stesso fa, secondo dopo secondo. Vige il massimo riserbo sulle sue condizioni di salute attuali. Il San Raffaele ha diramato l’ultimo bollettino più di un mese fa, ma dai messaggi di incoraggiamento dei suoi compagni di Nazionale e di sport olimpico e paralimpico, si evince che lui ci sta e sta lì accanto alla porta della vita, per spalancarla, una volta passata la tempesta. Tutti si augurano che sia così e sarà così, perché è forte la sua tempra. Quella del campione non perde, non si tira indietro. E’ un esempio per i giovani e per gli atleti di tutte le discipline il Rinato Alex, dopo l’incidente automobilistico in Germania, durante il suo ultimo Gran Premio di Formula Uno. Da allora Zanardi è cresciuto come uomo e atleta e ha preso tra le mani la sua handbike portandosi in cima allo sport paralimpico e dispensando forza, solamente con la sua passione e la sua determinazione in gara. E’ il suo compleanno oggi e compie 54 anni. La moglie e il figlio sono accanto a lui, come normale che sia e non lo lasciano. E non viene lasciato solo da nessuno. Riceve messaggi di affetto e di incoraggiamento quotidianamente e soprattutto il 23 ottobre 2020.

La Nazionale paralimpica di handbike è in raduno in Abruzzo, a Pineto. Per la seconda settimana dedicata allo Sport Paralimpico, gli azzurri dedicano questa iniziativa proprio all’eroe della vita, cogliendo ulteriori stimoli dalla vicenda del compagno. E’ in attesa della quinta operazione chirurgica intanto Zanardi. Dopo il periodo di riabilitazione al quale è sottoposto giornalmente, affronterà di nuovo la sala operatoria con il coraggio che lo contraddistingue. In questo momento di massima sofferenza del Paese, l’esempio di Alex si fa forte per molte persone e molti guardano proprio verso il campione paralimpico.

Esprime i suoi migliori auguri il Comitato Italiano Paralimpico, lo fa tramite un sentito post sulla sua pagina ufficiale Facebook: “Un buon compleanno ad Alex che sta ancora combattendo la sua battaglia più importante. #ForzaAlex sei sempre nei nostri pensieri”, ma non è l’unico. Anche il presidente del Cip Luca Pancalli fa gli auguri su Twitter: “Buon compleanno @lxznr Sei tutti i giorni nei nostri pensieri e non vediamo l’ora di riabbracciarti. Ci mancano i tuoi sorrisi, il tuo umorismo, la tua ironia. Non mollare, come hai sempre fatto. Noi siamo qui in attesa di festeggiare la più bella delle tue vittorie #ForzaAlex”.

Mario Andretti, ex leggendario campione di Formula Uno scrive sui social un semplice “Happy Birthday Alex” e mostra una bellissima foto con Zanardi, in cui sorrisi e affetto si mostrano. Andretti è l’eroe di Alex nel mondo dell’automobilismo. Il Coni su Twitter dona i suoi auguri al campione, ricordando una delle sue massime: “Credo che la curiosità sia l’unica cosa di cui abbiamo bisogno nella vita. Se sei curioso troverai la tua passione. E i risultati che avrai saranno il risultato di quanta passione metterai nella tua vita”. Impegnato in un’altra, l’ennesima, sfida, compie gli anni Alex #Zanardi!”. Rai Italia scrive su Twitter: “Oggi è il compleanno di Alex Zanardi e a #litaliaconvoi abbiamo deciso di iniziare la puntata con una dedica al grande campione. Forza Alex!”. Anche l’organizzazione del Gran Premio di Adelaide fa gli auguri a Zanardi: “L’italiano Alex Zanardi compie oggi 54 anni. Ha corso al Gran Premio di Adelaide per la Giordania nel 1991 (Fotocamera) e la Lotus nel 1994. Dopo aver perso entrambe le gambe in un terribile incidente nel 2001, Zanardi è diventato un pluripremiato medaglia d’oro ai Giochi Paralimpici. # F1 #Adelaide”.

I messaggi arrivano anche dai suoi tifosi. Cuoricini, esclamazioni e parole di vicinanza. E’ lì che arriva al cuore Alex. Nel cuore delle persone semplici, quelle che ogni giorno lavorano e fanno sacrifici, per godersi la vita stessa. Milano Cortina 2026 dedica queste parole su Twitter: “Oggi compie 54 anni il campione che ci ha insegnato a credere nell’impossibile e ci ha trasmesso la voglia di farcela e di resistere, sempre, 5 secondi in più. Buon Compleanno Alex Zanardi, oggi più che mai il nostro Cuore rosso è con te”. Proprio da Obiettivo 3, il progetto di solidarietà e di pratica sportiva, promossa da Alex, mediante cui fu organizzato l’evento Obiettivo Tricolore, arrivano altri auguri di affetto: “All’uomo che ci ha ispirato, ci ha spronato nei momenti bui e abbracciato in quelli di gioia. All’uomo che ci ha indicato la strada da seguire. Tanti auguri di buon compleanno, Alex”. Da brividi le parole che si stanno diffondendo in rete. Paralympic Games scrive: “Buon compleanno, Alex Zanardi. Pensiamo a te ogni singolo giorno nella tua guarigione. Pensiamo alla tua spinta, alla tua determinazione e alla tua assoluta voglia di vincere. Forza e potere per te. #ForzaAlex”. Nicole Orlando una delle eroine paralimpiche scrive su Facebook: “Auguri campione”. E un coro per Zanardi dagli atleti paralimpici: “Non fermarti ora!”. Come riportano gli organi di stampa.

Un canto di vita fino al San Raffaele e Alex probabilmente percepisce affetto ed energia positiva. Risponde agli stimoli, alla vita. Forza Alex, tanti auguri.

