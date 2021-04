Cesarini – Rodini, l’oro europeo e al D’Aloja: nel cuore il sogno olimpico

Piediluco – Mentre festeggiano un altro importante oro vinto al Memorial D’Aloja, le azzurre del canottaggio e le giovanissime del doppio pesi leggeri hanno ancora nel cuore la vittoria al recente Europeo di Varese.

Federica Cesarini e Valentina Rodini, che hanno già tante palate da rivendicare in acqua di regata e moltissime medaglie da vantare in palmares, sin dai tornei giovanili, sono promesse e conferme della Nazionale di canottaggio. Andranno alle Olimpiadi di Tokyo e non vedono l’ora di volare in Giappone.

A Varese entrambe hanno battuto equipaggi fortissimi a livello continentale e sono salite sul primo gradino, anche in modo inaspettato. Si sono semplicemente impegnate nello sport che adorano e nello sport che hanno fatto sin da bambine. Federica ha vinto nel suo lago della vita. A Varese, come lei stessa racconta, vinse il bronzo sull’otto nel 2012: “Un sapore speciale vincere – nella dichiarazione rilasciata e riportata dal sito ufficiale della Federazione Italiana Canottaggio, a margine della finale europea, Federica l’atleta delle Fiamme Oro descrive le sue sensazioni da campionessa d’Europa – mi godo una grande soddisfazione e vogliamo vincere ancora”. Promessa mantenuta a pochi giorni dagli Europei. Al Memorial D’Aloja di Piediluco, altro luogo conosciutissimo dagli azzurri, dove si svolgono raduni e preparazioni importanti, il doppio peso leggeri ha vinto ancora e sugli equipaggi delle compagne azzurre. Si sa che l’Italia del canottaggio è una delle nazionali più vincenti e soprattutto negli ultimi anni, il canottaggio è tornato a conquistare medaglie olimpiche, mondiali ed europee. Fa crescere tantissimi giovani talentuosi e tantissime atlete che un giorno potranno scrivere pagine di storia.

Lo sta facendo anche Valentina Rodini, che a Varese ha vinto insieme a Federica. Amiche e compagne di un doppio che va fortissimo: “Cercheremo di migliorarci ancora. Lotteremo per esserci in ogni situazione. L’obiettivo sono le Olimpiadi”.

Azzurre che vincono e azzurre che sognano in grande. Una donna può tutto, anche nello sport.

Di seguito le dichiarazioni di Federica Cesarini e Valentina Rodini, come riportato dal sito ufficiale della Federazione Italiana Canottaggio

Federica Cesarini (Fiamme Oro-Gavirate, capovoga): “Vincere l’Europeo per me ha un sapore speciale. È il mio lago, e nel 2012 da timoniera vinsi il bronzo sull’otto. Mi godo una grande soddisfazione, ma è solo il primo passo di un lungo percorso. Sappiamo di dover lavorare molto, e dopo questa gara c’è solo voglia di lavorare ancora di più. Siamo felici, la gara è stata perfetta, solo negli ultimi 200 metri avevo timore per un risentimento ad un avambraccio, e contavo letteralmente le palate per arrivare alla fine, ma tutto è stato perfetto. Grazie alla mia famiglia, alle Fiamme Oro e alla Canottieri Gavirate per tutto”.

Valentina Rodini (Fiamme Gialle, numero due): “Questo è solo il primo mattone. Vogliamo vincere sempre, e per questo cercheremo di migliorarci ancora. Ci siamo e lotteremo per esserci in ogni altra situazione. Non mi aspettavo sinceramente di vincere, quindi mi godo ancora di più questo titolo europeo. Il nostro obiettivo è comunque tra quattro mesi, questo deve essere solo l’inizio. Grazie alle Fiamme Gialle”.

