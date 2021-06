Lazio in zona bianca: le regole per palestre, piscine e l’attività fisica

Roma – Da lunedì 14 giugno il Lazio diventa ‘zona bianca’. Sta scendendo il livello dei contagi da Covid e la campagna di vaccinazione prosegue a regime. In Italia oltre 40 milioni di cittadini sono stati sottoposti alla profilassi. Con prima o con entrambe le dosi. E allora si riapre a diverse situazioni. Per quanto riguarda lo sport le piscine al chiuso, dopo tantissimi mesi di chiusura, potranno tornare all’attività. Nelle prime settimane di maggio lo avevano fatto solo quelle all’aperto, ma gli impianti indoor erano rimasti serrati.

Con l’arrivo della zona bianca anche le piscine al chiuso potranno riaprire. Le palestre già aperte lo scorso 1 giugno potranno ovviamente proseguire la loro attività e consentire ai frequentatori anche l’uso delle docce. E’ questa la novità più importante del provvedimento governativo dello scorso 11 giugno. Il nuovo decreto lascia l’uso libero degli ambienti di palestre e piscine che sino ad ora erano rimasti proibiti. Si dovranno continuare a rispettare le regole già in vigore. Sanificazione, distanziamento e uso della mascherina, secondo l’organizzazione interna dell’impianto sportivo. Con misurazione della temperatura all’ingresso e il distanziamento nelle sale e in piscina, secondo le metrature interne.

Si potranno svolgere gli sport da contatto e tutte le altre discipline sportive, sia al chiuso che all’aperto. Si potrà svolgere l’attività motoria e quella sportiva. Per la motoria o semplice passeggiata si dovrà indossare la mascherina, mentre per quella sportiva, dove c’è una pratica fisica intensa, la mascherina non è obbligatoria, anzi sconsigliata. Le regole del distanziamento sociale all’aperto in questo caso, proseguono fino a decisione contraria.

