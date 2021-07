Karate, dopo le Olimpiadi le nozze tra Nello Maestri e Viviana Bottaro

“Da compagni di Nazionale e da tanti anni, abbiamo scoperto l’amore che ci unisce. Siamo diventati una coppia. Stiamo progettando qualcosa di importante”. In questo modo Nello Maestri parlava del suo rapporto con Viviana Bottaro. Nella sua intervista del 22 marzo del 2019 a Il Faro on line, quando annunciava l’addio alla carriera agonistica al Pala Pellicone di Ostia, in occasione dei Campionati Italiani di karate, l’attuale allenatore della Nazionale di karate Fijlkam, ex campione europeo e bronzo mondiale nel kumite a squadre, si raccontava, sottolineando il racconto di una storia d’amore, che nel tempo si è rafforzata ancora di più.

E lo ‘stiamo progettando qualcosa di importante’ si è concretizzato durante la presentazione della squadra olimpica Fijlkam al Salone d’Onore del Coni lo scorso 12 luglio. In partenza per le prime Olimpiadi della carriera, la pluricampionessa mondiale ed europea di kata Viviana Bottaro, la prima donna del karate a staccare il pass per Tokyo 2020 e Nello annunciavano le imminenti nozze. La notizia splendida è questa, dopo quella del pass a cinque cerchi e di quel sogno olimpico che vivranno insieme. Come fossero già sposati durante i Giochi. Ma che loro sembrano già uniti in matrimonio è cosa certa, per come si scambiano affetto anche tramite i post diffusi sui social. Si sono trovati i due campioni azzurri sul tatami del karate e quello della vita e si completano a vicenda.

L’annuncio allora, con tanto di anello al dito di Viviana, è arrivato dal Coni. Il tempio dello sport, un mondo che li ha fatti incontrare e che ha unito i loro cuori di ragazzi e di karateka: “Siamo stati compagni di Nazionale e abbiamo condiviso poi gli ultimi mesi di qualificazione olimpica. Ho la fortuna di essere con Viviana, sia in casa che nei giorni di raduno. Una fortuna essere vicini. Dopo le Olimpiadi ci sarà un appuntamento importante per noi, che abbiamo tanto voluto”. E’ Nello a parlare, l’uomo che chiede in sposa la sua donna della vita. Viviana è felice nel video diffuso dalla pagina ufficiale Facebook dell’Italia Team: “Questo è stato un anno che ci ha uniti molto”. Ha proseguito Nello. Hanno trascorso insieme il periodo del lockdown italiano causato dalla diffusione del Covid, facendo le prove generali della ‘vita matrimoniale’ che li attende: “A settembre ci sposeremo”. Emozionatissimo Maestri, come la Bottaro che mostra con gioia l’anello al dito (come diffuso dal video di Repubblica.it): “Stiamo insieme da 5 anni e ci conosciamo dal 2005. E’ il mio valore aggiunto, mi ha sostenuto dal primo momento. Sono molto fortunata”. L’azzurra del kata luminosa ne parla sui social dell’Italia Team.

